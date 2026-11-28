Když se na podzim rozjela šestá série Love Islandu, Zorka Hejdová na after party show pro
eXtra otevřeně popsala, jak vypadá její rodinný život na ostrově. Žádné lenošení u bazénu. Manžel Miroslav pracuje na dálku, ona nastupuje na natáčení odpoledne a končí kolem půlnoci, a mezitím se oba snaží vytvořit prostor pro čtyřletého syna Nikolase. VIPŽivot zaznamenal, že výsledek připomíná spíš přesně naplánovanou směnovou operaci než exotický únik. Natáčení na Kanárech
Šestá série Love Islandu odstartovala 7. září a teď v listopadu Hejdová poodhalila zákulisí. Uvedla kdysi uvedla, že Love Island trvá skoro dva a půl měsíce a že bez společného cestování celé rodiny by to nedala. Proto se
Zorka, Míra a Nikolas se na celé období přesouvají na Kanáry společně. Nejde přitom o jednorázový experiment, stejný model zvolili i při natáčení Bachelora na Tenerife. Je to systém, který si za čtyři roky vyladili. Rodina nebydlí v televizní vile, ale zhruba dvacet minut odtamtud v pronájmu, řekla Zorka pro Pragmoon.
Rytmus natáčení Love Islandu se od klasického televizního formátu liší. Přes den proto vznikají okna pro rodinu. Ale „volno“ to není. Míra Hejda na ostrově pracuje na dálku. Podle jeho
profesního profilu se věnuje moderování, kreativnímu firemnímu marketingu a výrobě TV pořadů, je spolumajitelem a šéfem společnosti Living media. Společný rodinný čas se tak skládá podle dvou pracovních rozvrhů. Zorka to sama popisuje ne jako jeden pevný denní řád, ale jako proměnlivý režim, kde se plánuje téměř po hodinách. Když ona odchází na natáčení, Míra přebírá péči o syna. Když má ona volnější dopoledne, Míra řeší pracovní hovory. Jako záložní síť v dřívějších ročnících fungovali i prarodiče. Zdroj fotografie: Nextfoto Jak syn roste na ostrově
Nejčitelnější proměnou za čtyři roky Love Islandu prošel Nikolas. Když Hejdová v roce 2022 nastoupila jako moderátorka druhé série, bylo synovi zhruba osmnáct měsíců. Sotva chodil. V roce 2026 už po ostrově běhá a podle Zorky ho celý prostor baví. Sama přiznala, že si soukromě sestříhala reels z toho,
jak Nikolas rostl během jednotlivých loveislandových pobytů. V rozhovoru pro eXtra.cz dodala s nadsázkou, že až syn doroste do věku pro Love Island, ona už show moderovat nebude. Za tou nadsázkou se ale skrývá reálný limit. Už dříve Hejdová řekla, že školka není problém, ale až Nikolas nastoupí do školy, dvouměsíční podzimní absence bude těžko řešitelná.
Veřejná debata kolem Zorky Hejdové a Love Islandu se v Česku točí spíš kolem jejích outfitů a vzhledu než kolem rodinné logistiky. Aktuální rozhovor ale cílí jinam. Hejdová v něm výslovně boří představu několikaměsíčního lenošení u bazénu a rámuje pobyt jako
kombinaci dvou pracovních režimů a rodičovství. Zorka pro TV Nova řekla, že ji čas s Mírou naučil líp komunikovat a neřešit věci, které je dřív vytáčely. Míra už při startu jejího angažmá v roce 2022 zdůrazňoval, že vztah staví na rovnováze obou partnerů. Čtyři ročníky na Kanárech tu rovnováhu zjevně spíš zpevnily, než narušily.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová