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Informace o státní inzerci mají být povinně veřejné, ale nejsou. Vládě se do toho nechce

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Dennívýzva
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Veřejné instituce, velká města i státní podniky v Česku mají od loňska přehledně zveřejňovat své výdaje na mediální propagaci a reklamu. Je to jedna z novinek podle Evropského nařízení o svobodě médií (EMFA). Média naopak mají uvádět souhrnné částky, kolik od státu dostala peněz. Až na výjimky se to ale zatím neděje, i kvůli chybějícímu prováděcímu zákonu
profimedia-1059698895

profimedia-1059698895

Zdroj: Tisková konference po prvním jednání vlády Andreje Babiše. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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