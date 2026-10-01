Jan Urban: Češi, budeme se v případě konfliktu bránit, nebo dáme přednost tradici?

KOMENTÁŘ. Jsou chvíle, kdy se zbabělci a mudrlanti proměňují na zrádce. A pak za nimi zůstávají mrtví. V krizích a porážkách to zažívá každý národ a každé odbojové hnutí. Každý s tím nakládá podle svého založení. Polský, norský nebo jugoslávský odboj za druhé světové války neměl slitování. Zrádce nesměl přežít. Za války, stejně jako po ní.
Bilance odboje v protektorátu Čechy a Morava je z tohoto pohledu miniaturní a plná otázek. Podle dostupných pramenů a literatury protektorátní odboj za celou dobu války zlikvidoval pouze deset příslušníků gestapa a několik desítek nebo nanejvýše nižší stovky konfidentů a udavačů. Naprostou většinu ovšem až ke konci války a na Moravě. V přípravě na válku a především na odboj Československo selhalo.
Polská exilová vláda a domácí odbojová armáda Armia Krajowa vytvořily brzy po vojenské porážce Polska v září 1939 podzemní síť tajných soudů, které za dobu války prošetřily přes sedmnáct tisíc případů podezření z kolaborace a udavačství. Přes tři a půl tisíce osob bylo za dobu války odsouzeno k smrti a odbojáři popraveno.
Každý občan Jugoslávie, včetně žen, byl v případě napadení země povinen postavit se agresi se zbraní v ruce. V té chvíli se stával ve smyslu mezinárodního válečného práva příslušníkem ozbrojených sil.
Norsko s necelými třemi miliony obyvatel dokázalo podobně vytvořit ilegální justici; její rozsudky smrti za kolaboraci ovšem musely projít schválením ministerstva obrany exilové vlády v Londýně a nadto ještě povolením ze strany nejvyššího vedení domácího odboje. Zvláštní odbojové skupiny pak touto cestou dostaly rozkaz odsouzené zrádce likvidovat.
Za dobu války jich bylo sedmdesát osm a k tomu pět vysoko postavených gestapáků. U nás bylo až po válce vyšetřováno 130 tisíc případů podezření na udavačství a kolaboraci. Dvacet dva tisíc osob bylo odsouzeno, z toho přes sedm set k trestu smrti.
Nejdůležitější agenti gestapa byli přitom pod sovětským dozorem převerbováni komunistickou Státní bezpečností pro operace proti politickým odpůrcům.
Hauptsturmführer SS Willi Leimer, který velel kontrašpionážnímu odboru pražského gestapa a operacím proti výsadkům a partyzánskému odboji, byl předán přímo sovětské kontrašpionáži SMĚRŠ a jeho další osud zůstal nevysvětlen.
Lehneme si před nepřítelem na záda?
Co však lze dělat ještě předtím, než vůbec dojde k válkám a okupaci? A co by Česká republika měla dělat v současné situaci zvyšujícího se napětí a ruské agrese?
Lépe řečeno, co by mohla dělat země s nekompetentní vládou, jejíž nejméně polovina nepovažuje ruskou agresi za důvod k obavám a je nejspíše nakloněna v případě krize k okamžité kolaboraci, země bez bojeschopné armády, zaostávající asi ve všech směrech moderního válčení a částí obyvatelstva, otevřeně příchylného k putinovské diktatuře?
Už jenom diskuse a přijetí zákona o lidové obraně by mělo dost síly vymýtit historický návyk ustrašenosti a kolaborantství. Narovnalo by páteře a donutilo každého uvědomit si cenu občanství a svobody.
Bezpodmínečným prvním krokem, který nemůže udělat nikdo jiný, než legitimně zvolená vláda, by bylo zjistit, jestli se občané této země vůbec chtějí v případě konfliktu bránit, nebo zda raději dají přednost navyklému otrockému podrobení a kolaboraci s jakkoliv násilnou diktaturou.
Troufl by si někdo z laskavých čtenářů odhadnout výsledek případného referenda?
Vláda Andreje Babiše však udělá cokoliv, aby se odpovědi či diskusi k této otázce vyhnula. Odvážnější a vlastenečtější politická síla a garnitura by takovou otázku zvedla v parlamentu a vynutila si už v této chvíli brutálně otevřenou a dlouhou diskusi, která by na další desítky let určila směřování a limity sebedůvěry a demokratičnosti v České republice.
Trest smrti za kolaboraci
Jako vodítko by mohla využít jugoslávský zákon o Všeobecné lidové obraně (Obštenarodna odbrana) z roku 1969. Vznikl jako reakce na okupaci Československa o rok dříve a závěr jugoslávských velitelů o nemožnosti klást dlouhodobý odpor armády řádově silnějšímu agresorovi bez dlouhodobě připravené základny celospolečenského ozbrojeného odporu.
Zákon tedy především stanovil, že nikdo nemá za žádných okolností a pod trestem smrti právo podepsat kapitulaci země nebo uznat okupaci jeho území. Každý občan Jugoslávie, včetně žen, byl v případě napadení země povinen postavit se agresi se zbraní v ruce. V té chvíli se stával ve smyslu mezinárodního válečného práva příslušníkem ozbrojených sil.
Zákon stanovil i drakonické tresty včetně trestu smrti za jakoukoliv kolaboraci s nepřítelem, zahrnující nejenom otevřenou politickou kolaboraci, ale i jakýkoliv sběr informací v jeho prospěch, účast ve veřejných organizacích, orgánech správy ale i činnost ve sdělovacích prostředcích.
Velmi rychle byly vytvořeny struktury nově vytvořené Teritoriální obrany, její výcvik a decentralizované utajené sklady zbraní a vojenského materiálu na celém území Jugoslávie. Země se během několika měsíců proměnila v naježeného ježka, odrazujícího jakoukoliv případnou agresi samotnou možností zapadnutí do nekonečné guerillové války, ve které z vůle parlamentu nesmělo existovat zastrašené němé a pasivní „civilní obyvatelstvo“.
Už jenom diskuse a přijetí podobného zákona u nás by mělo dost síly vymýtit historický návyk ustrašenosti a kolaborantství. Narovnalo by páteře a donutilo každého uvědomit si cenu občanství a svobody.
Umlčelo by všechny, kdo si pod občanstvím představují jen nadšeného psa, ležícího na zádech, vrtícího ocasem, když žebrá o kousek cukru. Asi nejlépe ten problém vyjadřuje heslo jedné z polských odbojových skupin – Věrnost, nebo smrt.
Na konci války odmítla část polské zemské armády složit zbraně a pokračovali v partyzánském boji proti sovětské okupaci a komunistickému režimu.
Přezdívalo se jim „Prokletí vojáci“. Poslední z nich se jmenoval Józef Franczak, přezdívaný Lalek. Zahynul v boji s obrovskou přesilou až 21. října 1963! Dnes je národním hrdinou Polska.