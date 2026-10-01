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Jan Urban: Češi, budeme se v případě konfliktu bránit, nebo dáme přednost tradici?

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Jsou chvíle, kdy se zbabělci a mudrlanti proměňují na zrádce. A pak za nimi zůstávají mrtví. V krizích a porážkách to zažívá každý národ a každé odbojové hnutí. Každý s tím nakládá podle svého založení. Polský, norský nebo jugoslávský odboj za druhé světové války neměl slitování. Zrádce nesměl přežít. Za války, stejně jako po
profimedia-1098106288

profimedia-1098106288

Zdroj: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Foto: LADISLAV KŘIVAN / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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