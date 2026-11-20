Listopadová aktualizace dlouhodobých předpovědí změnila očekávání ohledně množství sněhu během nadcházející zimy. Zatímco pro severní a severovýchodní Evropu nové výpočty ukazují místy příznivější podmínky pro sněžení, ve střední a jihovýchodní části kontinentu nastal opačný posun. Také Česká republika se nachází v oblasti, kde převažuje předpoklad podprůměrného množství sněhu. Výhled vychází z porovnání šesti sezonních meteorologických modelů, které hodnotí pravděpodobný vývoj počasí od prosince do února. Jejich výsledky ovšem neznamenají, že se Česko sněhu vůbec nedočká. I během teplotně nadprůměrné zimy mohou přijít výrazné mrazy a několikadenní sněžení, které na určitou dobu promění krajinu.
Srážek může přibýt, sněhu přesto ubude
Za nepříznivým výhledem pro sněhovou pokrývku stojí především očekávané nadprůměrné teploty. Západní proudění by mělo do velké části Evropy přivádět poměrně vlhký a mírný vzduch od Atlantského oceánu. Přestože tak může v zimních měsících spadnout více srážek než obvykle, v nižších polohách se budou častěji objevovat v podobě deště. Rozhodující totiž není pouze množství vlhkosti v atmosféře, ale také teplota vzduchu a nadmořská výška. Zatímco na horách může stejná srážková situace přinést několik centimetrů nového sněhu, v nížinách může pouze pršet. Právě tento rozdíl by se mohl během zimy opakovat a zkracovat dobu, po kterou se sněhová pokrývka udrží.
V Česku může výrazně ubýt dní se sněhem
Zajímavé výsledky přináší také orientační český výpočet založený na sezonních modelech a historických měřeních sněhové pokrývky. Podle jeho listopadové aktualizace by průměrná česká obec mohla od listopadu do března zaznamenat přibližně 30 dní se sněhem, zatímco dlouhodobý průměr činí 43 dní. Rozdíl tak představuje přibližně třicetiprocentní pokles, který by se mohl nejvýrazněji projevit v nižších nadmořských výškách. V jednotlivých regionech se však výsledky budou podstatně lišit a uvedený odhad nelze považovat za přesnou předpověď pro každou obec. Sněhové podmínky na horách zůstanou příznivější, přesto ani tam není dostatek přírodního sněhu po celou sezonu zaručen. Zvláště níže položená lyžařská střediska mohou být citlivá na častější střídání sněžení, deště a oblevy.
Bílé Vánoce zůstávají nejisté
Nový výhled naznačuje také menší pravděpodobnost bílých Vánoc v českých nížinách. Orientační modelový odhad ji nyní vyčísluje přibližně na 15 procent, zatímco dlouhodobé srovnání uvádí hodnotu kolem 26 procent. Podstatně vyšší šance zůstává ve vyšších horských polohách, kde se podle stejného výpočtu pohybuje mezi 60 a 80 procenty. Ani tyto hodnoty však nelze chápat jako jistou předpověď počasí na Štědrý den. Je totiž rozdíl mezi pravděpodobností nového sněžení během vánočního týdne a skutečností, zda bude 24. prosince ráno ležet sníh na zemi. Konkrétnější představu o počasí během svátků přinesou až předpovědi vydané blíže k jejich začátku.
Prosinec má přinést návrat obvyklých teplot
Aktuální český čtyřtýdenní výhled zatím nepředpokládá žádný mimořádně chladný nástup zimy. Ve druhé polovině listopadu by měly převládat mírně nadprůměrné teploty, zatímco během prvních dvou prosincových týdnů se očekává jejich návrat k dlouhodobě obvyklým hodnotám. Srážkově by celé období od 16. listopadu do 13. prosince mělo být průměrné nebo mírně nadprůměrné. Na přelomu listopadu a prosince se přitom týdenní srážkové úhrny mají pohybovat převážně kolem normálu. Období od 7. do 13. prosince by podle současného výhledu mohlo být naopak sušší. Tyto údaje popisují celkový charakter počasí v České republice, nikoli přesné podmínky v jednotlivých krajích.
Největší změna může přijít uprostřed zimy
Do průběhu nadcházející zimy může výrazně zasáhnout také vývoj polárního víru, tedy rozsáhlého systému vzdušného proudění nad polárními oblastmi. Některé listopadové modelové výpočty naznačují jeho možné oslabení během ledna a února. Pokud by došlo k výraznému narušení tohoto proudění, mohly by se zvýšit šance na pronikání studeného vzduchu do středních zeměpisných šířek. Za určitých podmínek by to mohlo přinést mrazivější počasí a vydatnější sněžení také do střední Evropy. Takový vývoj ovšem není jistý, protože oslabení polárního víru automaticky neznamená ochlazení právě nad Českou republikou. Rozhodující bude skutečné rozložení tlakových útvarů a směr proudění v jednotlivých zimních týdnech.
Dlouhodobé modely tak zatím upřednostňují mírnější zimu s menším množstvím sněhu ve značné části Evropy, ale přesný průběh jednotlivých měsíců zůstává otevřený. Sezonní výhledy především ukazují odchylky od dlouhodobého průměru a pravděpodobnost různých scénářů. Nedokážou s několikaměsíčním předstihem spolehlivě určit počet sněhových kalamit ani konečnou výšku sněhu v konkrétní obci. Výrazné sněžení se navíc může objevit i během zimy, která jako celek skončí teplotně nadprůměrná. Jedna vydatná sněhová epizoda proto nemusí být v rozporu s celkovou předpovědí podprůměrného množství sněhu. Pro přesnější odhad sněhových podmínek bude zásadní další vývoj teplot a pravidelná aktualizace předpovědních modelů.
Zdroje: severe-weather.eu, climate.copernicus.eu, chmi.cz