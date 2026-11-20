Komediální seriál Boží plán se po úspěšné první řadě vrátí na televizní obrazovky. Původně přitom vznikal jako uzavřený příběh, který měl po odvysílání poslední epizody definitivně skončit. Zájem diváků a možnosti dalšího vývoje jednotlivých postav však vedly k rozhodnutí připravit pokračování. Scenáristé nyní začínají pracovat na novém příběhu, který nebude pouze přímým prodloužením předchozích událostí. Druhá řada má mít vlastní ústřední téma a přinést hrdinům zcela nové životní situace. Přesné datum premiéry zatím stanoveno nebylo a není jasné ani to, kdy začne samotné natáčení.
Do seriálu se vrátí všechny hlavní postavy
Diváci se mohou těšit na návrat známých herců, kteří tvořili základ první řady. Znovu se objeví Marek Lambora jako Adam, Václav Matějovský v roli Lukáše a Filip Březina coby Hynek. Chybět nebude ani Michaela Petřeková, která ztvárňuje Julii, nebo Tomáš Jeřábek jako dobrosrdečný řidič tramvaje Mirek. Právě jeho byt se stal místem, kde se protnuly osudy několika mladých lidí, kteří se ocitli na důležitých životních křižovatkách. Společné bydlení jim přineslo řadu komplikací, ale také přátelství, partnerské vztahy a příležitost změnit dosavadní život. Pokračování má na tyto zkušenosti navázat, zároveň však jednotlivé postavy postaví před nové problémy, se kterými se budou muset vypořádat.
Mirka čeká zásadní změna
Jednou z nejvýraznějších novinek druhé řady bude proměna Mirkova dosavadního života. V první sérii představoval člověka, na kterého se ostatní mohli spolehnout a který jim pomáhal zvládat nejrůznější osobní problémy. Tentokrát se však situace obrátí a právě on se ocitne před nečekanou životní zkouškou. Do jeho světa totiž vstoupí nová osoba, která výrazně naruší dosavadní rovnováhu. Její totožnost zatím zůstává tajemstvím, stejně jako podrobnosti o možné nové herecké posile. Změny se přitom nedotknou pouze Mirka, ale také jeho spolubydlících, kteří se budou muset naučit spoléhat více sami na sebe. Důležitou součástí pokračování budou rovněž události spojené s Adamovým nečekaným návratem, jehož okolnosti závěr první řady zcela nevysvětlil.
Sledovanost potvrdila zájem diváků
Boží plán se na televizních obrazovkách poprvé objevil 1. září 2026 a jeho první řada nabídla celkem 24 epizod. Seriál se vysílal pravidelně v úterý a ve čtvrtek večer a postupně si vybudoval stabilní diváckou základnu. V klasickém televizním vysílání dosahoval průměrné sledovanosti přibližně 700 tisíc diváků starších čtyř let. Po započtení předpremiér, internetového sledování a zpětného přehrávání se souhrnná sledovanost dostávala až k 1,3 milionu. Úspěch potvrzují také konkrétní výsledky z listopadu, kdy seriál opakovaně porážel konkurenční pořady v hlavním vysílacím čase. Například 17. listopadu sledovalo Boží plán 628 tisíc diváků starších patnácti let, zatímco konkurenční seriál Polabí přilákal 578 tisíc diváků stejné věkové skupiny. Výraznější náskok měl Boží plán mezi diváky ve věku od 15 do 54 let, což ukazuje na jeho silnou pozici také u mladšího publika.
Na premiéru pokračování si diváci počkají
Přestože už je druhá řada potvrzená, její příprava se nachází teprve na začátku. Tvůrci chtějí nejprve dokončit scénář a až následně rozhodnout o dalším výrobním postupu. Stejně jako v případě první série se počítá s uzavřeným příběhem, který bude mít jasný začátek i konec. Boží plán se tak nemá proměnit v nekonečný seriál s neustále přibývajícími epizodami. Do té doby si mohou diváci všech 24 dílů první řady připomenout prostřednictvím služby Oneplay, kde jsou jednotlivé epizody dostupné. V televizním programu Novy mezitím seriál od 24. listopadu vystřídají Muži v letu, další komediální příběh od stejné autorské dvojice, Lucie Konečné a Martina Šimíčka.
zdroje: TV Nova