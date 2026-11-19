Jiřího Procházku čeká v sobotu 21. listopadu další důležité vystoupení v elitní organizaci MMA. Na turnaji v katarském Dauhá se utká s Navajem Stirlingem z Nového Zélandu. Zápas přitahuje pozornost nejen proto, že jde o střet dvou výrazných bojovníků polotěžké váhy, ale také kvůli změně předzápasových očekávání.
Podle aktuálních kurzů už Procházka nevstupuje do souboje v pozici jednoznačného favorita. Zatímco krátce po oznámení zápasu vycházelo srovnání příznivěji pro něj, v posledních dnech se situace obrátila. Stirling je mezi sázkaři vnímán jako velmi nebezpečný soupeř, protože během profesionální kariéry zatím neprohrál.
Procházkovi naopak přitížila předchozí porážka s Carlosem Ulbergem. V bojových sportech bývá poslední výsledek výrazným faktorem, podle něhož veřejnost posuzuje aktuální formu. Jeden zápas však nedokáže sám o sobě vystihnout zkušenosti, taktické možnosti ani schopnost sportovce reagovat na dalšího protivníka.
Právě na tyto okolnosti upozornil trenér André Reinders. Podle jeho názoru zůstává český reprezentant favoritem především díky bohatším zkušenostem s kvalitními soupeři. Současně ocenil, že Procházka po předchozích chybách pracoval na změnách svého stylu a snažil se některé technické nedostatky odstranit.
Stirling má však vlastní přednosti. Je neporažený a disponuje kvalitní přípravou. Zajímavostí je také jeho vazba na Ulberga, s nímž působí ve stejném tréninkovém prostředí. Jeho tým tak může mít o Procházkově stylu mnoho poznatků z předchozí přípravy a soupeřova neúspěšného zápasu.
Ani tuto okolnost ovšem nelze automaticky považovat za rozhodující výhodu. V MMA mohou výrazně ovlivnit průběh utkání změny tempa, práce v postoji, reakce na tlak i zvládnutí souboje na zemi. To, že se dva bojovníci připravují v podobném prostředí, neznamená, že budou používat totožnou strategii.
Procházka má za sebou zápasy na nejvyšší úrovni a zkušenosti s titulovými souboji. Právě schopnost fungovat pod velkým tlakem může být jednou z jeho předností. Stirling naproti tomu nabízí dravost neporaženého sportovce, který bude usilovat o další významný posun v žebříčku.
Českému bojovníkovi tak nestačí spoléhat na minulá vítězství. Před sobotním utkáním bude zásadní, jak dokáže využít získané zkušenosti, čelit soupeřově rychlosti a vyhnout se chybám z předchozího zápasu. Teprve samotný souboj ukáže, zda aktuální sázkové kurzy správně odhadly poměr sil.
Použité zdroje: sport.cz, ufc.com