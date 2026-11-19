Listopadové počasí přináší do Německa další komplikace. Po opakovaných deštích se půda v řadě oblastí výrazně nasákla vodou a současně zesílil vítr. Právě tato kombinace vytváří nebezpečné podmínky pro stromy, které mohou ztrácet oporu v rozměklé zemi.
Nebezpečí přitom nemusí spočívat pouze v mimořádně silných poryvech. Pokud je kořenový systém obklopen rozbahněnou půdou, může se celý strom vyvrátit i při větru, který by za běžných podmínek nemusel způsobit vážné škody.
Na tento problém upozornili němečtí meteorologové v souvislosti s další vlnou nepříznivého počasí, která zemi zasáhla ve středu 18. listopadu. V některých regionech se očekává pokračující déšť a vítr dosahující místy rychlosti kolem osmdesáti kilometrů za hodinu.
Výrazným varováním jsou události z předchozího dne v Sársku. Tamní policie do úterního večera zaznamenala 43 zásahů souvisejících s počasím. Převážně šlo o spadlé stromy, poškozené stavební ploty a další škody způsobené silným větrem.
Zvláštní pozornost vyvolal případ v oblasti Neunkirchenu, kde se vyvrátil mohutný strom a dopadl na budovu bývalé mateřské školy. Podle dostupných policejních informací nebyl při této události nikdo zraněn.
Stromy mohou spadnout i bez extrémního větru
Při dlouhotrvajících deštích se mění vlastnosti půdy. Voda vyplňuje její póry, zemina měkne a kořeny mohou ztrácet potřebnou oporu. Strom pak nemusí pouze přijít o větev nebo část koruny, ale může se převrátit celý i s kořenovým balem.
Riziko závisí také na zdravotním stavu stromu, druhu půdy, hloubce kořenů a dalších okolnostech. Není tedy správné tvrdit, že každý vzrostlý strom při silném dešti představuje bezprostřední nebezpečí. V místech s dlouhodobě podmáčenou půdou je však namístě zvýšená opatrnost.
Nepříznivé podmínky mohou komplikovat také silniční dopravu. Při intenzivních přeháňkách se voda hromadí v kolejích vyjetých na vozovce nebo v terénních prohlubních. Řidičům pak hrozí aquaplaning, při kterém pneumatiky ztratí přímý kontakt s vozovkou a automobil může přestat reagovat na řízení.
Dalším problémem bývá mokré listí, které se v listopadu hromadí u obrubníků a kanalizačních vpustí. Pokud brání odtoku vody, mohou vznikat místní zatopení podjezdů nebo níže položených komunikací.
Odborníci proto doporučují během silného větru omezit pobyt v lesích a parcích, zejména v oblastech po dlouhotrvajících deštích. Zvýšenou opatrnost by měli zachovávat také řidiči, kteří parkují pod velkými stromy.
Po dešti se očekává další změna
Podle aktuálních meteorologických výhledů se má ke konci týdne začít v Německu výrazněji ochlazovat. Do země bude od severu pronikat studenější vzduch, což může přinést sněžení v horských a vyšších polohách.
Nebezpečí se tak může postupně změnit. Po dešti a větru bude potřeba sledovat také možný vznik náledí, pokud mokré vozovky během noci promrznou.
Situace je důležitá rovněž pro české řidiče, kteří přes Německo cestují. Při plánování delších tras je vhodné sledovat aktuální dopravní a meteorologické informace, protože přesná místa komplikací se mohou během dne rychle měnit.
Použité zdroje: bild.de, tagesschau.de, tagesschau.de