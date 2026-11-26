Historik Mark Humphries z kanadské Wilfrid Laurier University řešil několik let záhadu, která vypadala téměř beznadějně. V knihovně Beinecke na Yaleově univerzitě se nachází skicář z roku 1808, jehož autor nebyl znám. Když profesor předložil kresby modelu GPT-6.2 Astra od OpenAI, dostal za pouhých 22 minut a jednu sekundu odpověď, ke které se sám nedokázal dopracovat.
Vzácný skicář obsahuje 84 stran, z nichž 34 zachycuje kresby a akvarely z cesty mezi Montrealem a obchodní stanicí Fort William u Hořejšího jezera. Některé obrázky zobrazují místa, která byla později zničena. Pro historiky tak představují cenné svědectví o podobě tehdejší Kanady. Problém byl v tom, že stejnou trasu každoročně absolvovaly stovky cestovatelů.
ChatGPT našel jméno, které historika vůbec nenapadlo
Model označil za pravděpodobného autora francouzského aristokrata Louise-Guy-Charlese-Guillauma de Rohan-Chabot (1780 až 1875). Ten po útěku před Francouzskou revolucí sloužil v britské armádě a roku 1808 pobýval v Kanadě.
Umělá inteligence přitom pouze nehádala. Propojila záznamy obchodníka Josepha Frobishera, který si 6. června 1808 poznamenal Chabotův odjezd z Lachine, s dalšími dobovými dokumenty. Následně doporučila prověřit cestovní deník uložený na mikrofilmu v Cleveland State University.
Humphries přiznal, že Chabotovo jméno předtím vůbec neznal. Když si však vyžádal kopie archivních dokumentů, přišlo skutečné překvapení.
Rozhodující důkaz čekal v zapomenutém deníku
Rukopis deníku odpovídal písmu v popiscích skicáře. Souhlasila také data a místa jednotlivých zastávek. Nejsilnější důkaz se objevil v zápisu z 18. června 1808. Chabot tehdy navštívil pevnost Fort St. Joseph a výslovně zaznamenal, že pořídil její kresbu. Stejný pohled se nachází ve skicáři na Yaleově univerzitě.
Objev má navíc další rozměr. Dosud téměř neznámý Chabotův deník obsahuje přibližně 162 stran a spolu s připojenými dokumenty přináší nové informace o severoamerickém obchodu s kožešinami.
Humphries výsledky zveřejnil 24. listopadu 2026. Stejný úkol následně zadal konkurenčnímu modelu Claude Fable 5.2, který autora rovněž určil, tentokrát přibližně za 35 minut. Rozhodující deník však nedohledal.