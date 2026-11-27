NASA změnila dráhu asteroidu, ale netušila, co způsobí
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NASA změnila dráhu asteroidu, ale netušila, co způsobíZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 27.11.2026 04:00
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