Vesmír se rozpíná a jeho rozpínání se navíc zrychluje. Astronomové tento překvapivý jev objevili v roce 1998, ale jeho skutečnou příčinu dodnes neznají. Vysvětlují ho takzvanou temnou energií, která představuje přibližně 70 procent celkového energetického obsahu vesmíru. Nová studie ovšem naznačuje, že za touto záhadou nemusí stát žádná dosud neobjevená částice ani nová fyzikální síla.
S překvapivým vysvětlením přišel mezinárodní tým vědců z University of British Columbia a University of Sheffield. Výsledky publikoval 20. listopadu 2026 odborný časopis The Astrophysical Journal pod názvem Evolving Dark Energy Is Vacuum Energy After All.
Odpověď se možná skrývá uvnitř protonů
Základem nové teorie je kvantová chromodynamika, označovaná zkratkou QCD. Jde o zavedenou fyzikální teorii popisující silnou interakci, která mimo jiné drží kvarky uvnitř protonů a neutronů.
Podstatnou roli přitom hraje něco, co běžně považujeme za absolutní prázdnotu. Podle kvantové fyziky totiž ani vakuum není skutečně prázdné. Obsahuje kvantová pole a jeho struktura má vlastnosti, které mohou ovlivňovat fyzikální děje.
Profesor Ariel Zhitnitsky z University of British Columbia přišel s myšlenkou, že kvantová struktura vakua reaguje na rozpínání vesmíru. Tato reakce by mohla vytvářet nepatrný energetický příspěvek, který se v kosmických měřítkách projevuje jako temná energie.
Zajímavé je především to, že charakteristická energetická škála vychází z již známých fyzikálních konstant. Vědci tak nemuseli zavádět novou elementární částici nebo hypotetické pole jen proto, aby vysvětlili pozorované zrychlování rozpínání.
Nová teorie obstála v měřeních, důkaz ale ještě chybí
Prvním autorem studie je Dong Ha Lee z University of Sheffield. Společně s Carstenem van de Bruckem, Eleonorou Di Valentino, Ludovicem Van Waerbekem a Arielem Zhitnitským porovnal model se skutečnými astronomickými pozorováními.
Tým využil například údaje z projektu DESI, měření vzdálených supernov a kosmického mikrovlnného pozadí, tedy záření pocházejícího z raného vesmíru.
Výsledky ukázaly, že nový model dokáže pozorování popsat srovnatelně dobře jako standardní kosmologický model. Navíc reprodukuje náznaky, podle kterých se vlastnosti temné energie v průběhu času mění.
Právě zde však přichází důležitá výhrada. Dosavadní měření nepotvrzují proměnlivost temné energie definitivně a shoda matematického modelu s pozorováním ještě nedokazuje, že je jeho fyzikální vysvětlení správné.