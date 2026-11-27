Elonu Muskovi už nestačí Starlink. Na oběžnou dráhu chce dostat další milion družic, tentokrát však nemají zajišťovat internetové připojení. Mají fungovat jako výkonné počítače pro umělou inteligenci. A co ještě před několika měsíci vypadalo jako mimořádně odvážný plán, dostalo 25. listopadu 2026 zelenou od amerického Federálního úřadu pro komunikace (FCC).
Projekt nese název Starmind a počítá s vybudováním soustavy až milionu orbitálních datacenter. SpaceX tak chce obejít některé problémy pozemních serveroven, především jejich obrovskou spotřebu elektřiny. Ve vesmíru hodlá využít solární energii a data přenášet pomocí laserových spojů přes stávající síť Starlink.
Družice širší než dopravní letadlo
SpaceX už představila parametry první generace satelitů AI1. Každý má mít solární panely o rozpětí 75 metrů, tedy více než rozpětí křídel Boeingu 777-300ER. Průměrný příkon výpočetního zařízení má dosahovat 175 kW, při maximálním zatížení až 250 kW.
Družice mají pracovat ve výškách přibližně 500 až 1 000 kilometrů. Jejich dopravu má zajistit obří raketa Starship, která je pro podobný projekt prakticky nepostradatelná. Jenže právě zde naráží Muskova představa na tvrdou realitu. Dopravit do vesmíru milion takto rozměrných zařízení znamená uskutečnit ohromné množství startů. Technická i finanční proveditelnost celého projektu přitom zůstává otevřenou otázkou.
FCC dala společnosti poměrně dlouhý čas. První funkční satelit musí být na oběžné dráze nejpozději 25. listopadu 2033. O dva roky později jich má být 100 tisíc a do listopadu 2040 celý milion.
Astronomové se obávají o noční oblohu
Nadšení amerického regulátora ovšem nesdílí vědecká komunita. Americká astronomická společnost (AAS) upozornila, že milion velkých družic může vážně poškodit astronomická pozorování. Problémem není pouze odražené sluneční světlo, ale také rádiové rušení nebo tepelné záření, které by mohlo komplikovat práci citlivých přístrojů.
Proti rozhodnutí vystoupila také ekologická organizace Earthjustice. Kritizuje zejména skutečnost, že FCC neprovedla komplexní posouzení vlivů projektu na životní prostředí. Regulátor některé výhrady odmítl a část otázek, například emise z raketových startů, odkázal do působnosti jiných úřadů. SpaceX navíc dosud nemá schválené všechny navrhované způsoby likvidace vysloužilých družic.
Musk tedy vyhrál důležitou bitvu s americkými úřady, nikoliv s fyzikou a ekonomikou. Zatímco jeho společnost mluví o nové éře výpočetní techniky, astronomové upozorňují na cenu, kterou za ni může zaplatit noční obloha. A právě ta už dnes kvůli rostoucímu počtu satelitů není taková jako před několika lety.