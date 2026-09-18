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Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v referendu rozhodnou o větrných elektrárnách

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Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v místním referendu rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Se záměrem vybudování větrného parku oslovila Mirovice a sousední Horosedly společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Zastupitelé s ním souhlasili, obyvatelé ale podepsali petici za vypsání referenda.
Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v referendu rozhodnou o větrných elektrárnách

Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v referendu rozhodnou o větrných elektrárnách

Zdroj: Miaow Miaow
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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