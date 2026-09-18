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Sestřičky: Utajený vztah s o jednačtyřicet let starším režisérem a zásah cenzury kvůli omšelým a zdevastovaným lokacím

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Snímek Sestřičky ukazuje nelehkou práci zdravotnic v 50. letech. Natáčení provázela tajná láska, drsná dieta i nečekaná cenzura komunistů.
Sestřičky

Sestřičky

Zdroj: FOTO:Jiří Kučera/Jaroslav Trousil, distr. FILMBOX+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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