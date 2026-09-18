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Říkali mu třínohý Sicilan. Narodil se se třemi nohami a dvěma sadami genitálií. Frank Lentini z vlastní anomálie udělal kariéru

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Frank Lentini se narodil roku 1889 na Sicílii se třemi nohami, čtyřmi chodidly, šestnácti prsty na nohou a zdvojenými genitáliemi. Lékaři jeho stav vysvětlovali neúplně vyvinutým parazitickým dvojčetem. V době, která podobné lidi vystavovala jako „zrůdy“, dokázal Lentini obrátit pozornost publika ve vlastní profesi – a stal se jednou z hvězd amerických sideshow.
Říkali mu třínohý Sicilan. Narodil se se třemi nohami a dvěma sadami genitálií. Frank Lentini z vlastní anomálie udělal kariéru

Říkali mu třínohý Sicilan. Narodil se se třemi nohami a dvěma sadami genitálií. Frank Lentini z vlastní anomálie udělal kariéru

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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