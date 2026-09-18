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Poprvé v Česku. V Jeseníkách zoologové odchytili netopýra obrovského

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Na Červenohorském sedle v Jeseníkách se přírodovědcům poprvé v České republice podařilo odchytit největšího evropského netopýra, a to netopýra obrovského. Za úspěchem jsou pedagog a jeho studenti z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Poprvé v Česku. V Jeseníkách zoologové odchytili netopýra obrovského

Poprvé v Česku. V Jeseníkách zoologové odchytili netopýra obrovského

Zdroj: Radek Lučan
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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