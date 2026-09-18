Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Celé Česko prohledává půdy kvůli starým hrnkům. Jeden kousek se prodal za 380 000 korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zaprášené krabice na půdě, kredenc po babičce, servis, který se roky nevytáhl […]
Celé Česko prohledává půdy kvůli starým hrnkům. Jeden kousek se prodal za 380 000 korun

Celé Česko prohledává půdy kvůli starým hrnkům. Jeden kousek se prodal za 380 000 korun

Zdroj:
Reklama
Další články z Extrafit.cz
Mytí nádobí: pravidlo horké vody už neplatí, tohle je nové doporučení odborníků a 90 % Čechů o něm neví
Mytí nádobí: pravidlo horké vody už neplatí, tohle je nové doporučení odborníků a 90 % Čechů o něm neví
Silnější než botox. Nová léčba vrásek je převratná, působí úplně jinak
Silnější než botox. Nová léčba vrásek je převratná, působí úplně jinak

Botox léta platí za nejrychlejší cestu k hladkému čelu. V posledních měsících […]

Psychologové odhalují: lidé, kteří si doma pořád uklízejí, mají společných těchto 5 skrytých vlastností
Psychologové odhalují: lidé, kteří si doma pořád uklízejí, mají společných těchto 5 skrytých vlastností

Znáte to. Někdo přejede kuchyňskou linku hadrem ještě dřív, než dojí, a […]

Nemáte doma tyhle staré hodinky po dědovi? Za 1 model dávají na Bazoši i 650 000 Kč
Nemáte doma tyhle staré hodinky po dědovi? Za 1 model dávají na Bazoši i 650 000 Kč

Skoro každá rodina má někde staré natahovací hodinky po dědovi nebo babičce. […]

Nemáte v garáži tenhle kus po dědovi? Za zachovalý exemplář dají sběratelé na Aukru až 90 000 Kč
Nemáte v garáži tenhle kus po dědovi? Za zachovalý exemplář dají sběratelé na Aukru až 90 000 Kč

Zaprášená motorka nebo moped po dědovi, odstavené kdesi vzadu v garáži, dokážou […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.