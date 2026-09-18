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Tisíce neznámých objektů nad Evropou. První hlášení o UFO odhalila úplně jinou a reálnější hrozbu

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Nad Skandinávií se v roce 1946 objevilo přes dva tisíce hlášení o neznámých létajících objektech. Všichni tehdy předpokládali totéž, a nebyli to mimozemšťané.
Pláž nad kterou letí létající talíře

Pláž nad kterou letí létající talíře

Zdroj: maxime raynal/ Wikimedia CC 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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