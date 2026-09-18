Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

KISS v září 1983 sundali masky a odhalili své skutečné tváře. Někteří fanoušci se s tím nikdy nesmířili

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zářijové televizní vysílání v roce 1983 navždy změnilo historii kapely KISS. Slavní hudebníci poprvé smyli ikonické líčení a odhalili své skutečné tváře.
Kapela Kiss v roce 1975

Kapela Kiss v roce 1975

Zdroj: FOTO:Casablanca Records, Public domain, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z ReadZone
Ulice v pátek: Velké odhalení, Vandiny výhrůžky, Veroničino podezření ohledně Patrika a Jirka návrh pro Soňu
Ulice v pátek: Velké odhalení, Vandiny výhrůžky, Veroničino podezření ohledně Patrika a Jirka návrh pro Soňu
Jakub Smolík slaví 67. Z ložnice mu vedou mlynářské schody přímo do dětských pokojů, doma má i muzeum motorek
Jakub Smolík slaví 67. Z ložnice mu vedou mlynářské schody přímo do dětských pokojů, doma má i muzeum motorek

Zpěvák Jakub Smolík slaví sedmašedesáté narozeniny na rodinném sídle u Sázavy. Volný čas tráví v soukromém...

Ulice: Nepříjemné setkání a Vandina výhrůžka
Ulice: Nepříjemné setkání a Vandina výhrůžka

V seriálu Ulice dnes opět dojde na setkání dvou žen, jejichž první kontakt dopadl pro Luďka více než...

Denham Fouts okouzlil prince, miliardáře i Fantomase. Muž s pověstí nejdražšího prostituta zemřel opuštěný ve 34 letech
Denham Fouts okouzlil prince, miliardáře i Fantomase. Muž s pověstí nejdražšího prostituta zemřel opuštěný ve 34 letech

Denham Fouts okouzlil evropskou aristokracii, herce i přední spisovatele. Pohádkový život...

Ano, šéfe: „Hamburger vypadá, jako by do toho někdo plivnul.“ Trojici žen čeká drsné vystřízlivění
Ano, šéfe: „Hamburger vypadá, jako by do toho někdo plivnul.“ Trojici žen čeká drsné vystřízlivění

Zdeněk Pohlreich s Ano, šéfe! vyrazil zachraňovat rodinnou hospodu na Rokycansku. První ochutnávka ovšem...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.