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Polák dostal stavební povolení pro rodinný dům, místo toho dlouhá léta tajně stavěl hrad s 52 pokoji

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Dennívýzva
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Nedokončený zámek Lapalice ukrývá promyšlenou symboliku a fascinující příběh. Megalomanský projekt narazil na úřední zákaz až po letech tajné stavby.
Lapalice

Lapalice

Zdroj: FOTO:Jakub Strzelczyk, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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