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Břeclavští studenti ovládli mezinárodní soutěž v první pomoci

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Překotné porody, masivní krvácení i silná alergická reakce. Středoškoláci z Břeclavi prokázali, že se umí zdárně popasovat s celou řadou dramatických situací. Z mezinárodní soutěže první pomoci si odvezli stříbrnou medaili.
Břeclavští studenti ovládli mezinárodní soutěž v první pomoci

Břeclavští studenti ovládli mezinárodní soutěž v první pomoci

Zdroj: město Břeclav
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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