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Ornella se zastala Lely a vytáhla případ Čejkové: 270 tisíc měsíčně na alimentech. Jenže to bylo nakonec úplně jinak

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Ornella Koktová vytáhla na obranu Lely Ceterové rekordní český alimentační verdikt. Jenže ten příběh má druhou půlku, o které se na Instagramu nemluví.
Ornella se zastala Lely a vytáhla případ Čejkové: 270 tisíc měsíčně na alimentech. Jenže to bylo nakonec úplně jinak

Ornella se zastala Lely a vytáhla případ Čejkové: 270 tisíc měsíčně na alimentech. Jenže to bylo nakonec úplně jinak

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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