Ornella se zastala Lely a vytáhla případ Čejkové: 270 tisíc měsíčně na alimentech. Jenže to bylo nakonec úplně jinak

Lela Ceterová si v září 2026 během Instagram livestreamu řekla o 150 tisíc korun měsíčně na tři děti s Karlosem Vémolou, padesát tisíc na každé. Internet se rozdělil na dva tábory a Ornella Koktová se přidala na Lelinu stranu. Na Instagramu připomněla případ Mirky Čejkové a golfisty Alexe Čejky: soud přiznal na dva syny 270 tisíc měsíčně, tedy ještě víc. Argument zněl jasně, české soudy už jednou takovou částku uznaly, tak proč by Leliných 150 tisíc mělo být přestřelených? Jenže Ornella vyprávěla jen první dějství. To druhé mluví o letech bez jediné koruny a dluhu, který narostl na desítky milionů.
Verdikt, který skutečně padl
Prvoinstanční rozsudek vynesl soud 18. června 2004: 150 tisíc korun měsíčně na staršího syna, 120 tisíc na mladšího. Krajský soud v Praze verdikt 3. února 2005 pravomocně potvrdil, jak tehdy informovaly Novinky. Šlo o rekord v českém rodinném právu. Důležitý detail ale zůstával pod čarou: celých 270 tisíc nebylo kapesné pro matku. Podle dobového popisu v Blesku mělo 70 tisíc jít v hotovosti, 10 tisíc měsíčně na spoření pro každého syna a zbytek přímo na školné a další výdaje. Částka odrážela životní úroveň úspěšného profesionálního golfisty, ne běžný provoz české domácnosti.
Z rozsudku na papírový nárok
Kolem roku 2008 platby přestaly chodit. V dubnu 2013 Čejková veřejně řekla, že už několik let neviděla ani korunu. V lednu 2017 Blesk vyčíslil dluh na 38,8 milionu korun. A v rozhovoru z roku 2019 sama Čejková shrnula, že „gigantické“ alimenty ve skutečnosti nikdy neměla.
Problém nebyla výše částky, tu soud obhájil. Problém byla vymahatelnost. Alex Čejka žil a pracoval v zahraničí, což celý proces komplikuje. ÚMPOD výslovně upozorňuje, že přeshraniční vymáhání výživného může trvat od půl roku do několika let a závisí na součinnosti cizích orgánů i na příjmech povinného. Rekordní verdikt se tak proměnil v symbol toho, jak daleko může být od rozsudku k reálným penězům na účtu.
Má Ornella pravdu?
Napůl. V principu ano: české právo říká, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů, a při dostatečných majetkových poměrech lze za potřebu dítěte považovat i tvorbu úspor. Ministerská tabulka je orientační, nikoli strop. V jednom oficiálně zveřejněném rozsudku soud přiznal 45 tisíc měsíčně na jedno dítě při příjmu otce kolem 389 tisíc korun. Leliných 150 tisíc na tři děti by vyžadovalo výjimečně vysoké a doložené příjmy druhého rodiče, ale zákon to předem nevylučuje.
Kde se Ornella střílí do vlastní nohy, je volba precedentu. Případ Čejkové veřejnost zná hlavně jako symbol nevymožených alimentů. Krátkodobě argument funguje, ukazuje, že Lela není první, kdo žádá šesticifernou částku. Dlouhodobě ale otevírá nepříjemnou otázku: co když to dopadne stejně?
Co rozhodne u Lely
Mezi oběma případy je zásadní rozdíl, který jsme se v Redakci VIPŽivot rozhodli zmínit. U Čejkové existuje pravomocný rozsudek. U Ceterové je zatím jen veřejně vyslovený požadavek z livestreamu, žádné soudní rozhodnutí. A právě to je klíčové, ne kolik si kdo řekne, ale co soud přizná a hlavně jestli se to podaří vybrat.
Praktická poučka z případu Čejkové je prostá:
- Doložit příjmy a majetkové poměry druhého rodiče.
- Rozepsat reálné náklady dětí včetně jejich dosavadního standardu.
- Dostat vše do vykonatelné dohody nebo rozsudku.
- Při prvním výpadku plateb okamžitě spustit exekuci, ne čekat, až naroste mnohaletý dluh.
Podle ministerstva spravedlnosti může exekuce mířit na mzdu, účet, movité i nemovité věci, dokonce na pozastavení řidičského oprávnění. Od ledna 2026 navíc samotné neplacení výživného už není automaticky trestným činem bez dalších podmínek, takže civilní a exekuční cesta je důležitější než kdy dřív.
Ornellin instagramový argument obhájí vysokou částku. Neřeší ale to nejdůležitější, jestli je druhý rodič po rozsudku skutečně vymahatelný. A přesně v tom je celý příběh Mirky Čejkové varováním, ne vzorem.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová