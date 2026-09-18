V Česku bude zle. Meteorologové už vědí, kdy se počasí zlomí a začne podzimní marast

Dozvuk tohoto týdne bude mimořádně příjemný. Teploty kolem dvacítky, přičemž o víkendu se vyšplhají ještě výš. Užijme si každý teplý den. Tak si naposledy vezměte tílka a kraťasy, protože bude mimořádně krásné počasí. Vyhřátá země, příjemně zalitá příroda a sluníčko, které ještě příliš neoslabují ani chladné noci a rána. Jsou to poslední opravdu teplé dny letošního podzimu.
Víkendové sluníčko prohřeje většinu času
Od soboty do neděle nás čeká slunečné až polojasné počasí, teploty se budou pohybovat od 21 do 22 °C. Český hydrometeorologický ústav předpovídá pro teplejší oblasti Česka na sobotu až 24 °C, na jižní Moravě bude v neděli až krásných 25 °C. Na dlouhou dobu to však budou poslední letní teploty. Možná je to konec teplých hezkých dnů.
V neděli se ale začne počasí měnit. Dopoledne bude ještě jasné a teplé.
Nedělní večer bude zatažený
V neděli večer už bude na většině území oblačno až zataženo, již odpoledne může mírně zapršet tam, kudy již projde studená fronta. K večeru by se měly srážky nebo přeháňky objevit po celém území, přičemž celkový úhrn by měl být od 3 do 10 mm. Začne se ochlazovat, v noci na pondělí teploty klesnou na 12 až 8 °C, na západě Čech jen na 6 °C. Probudíme se do již zataženého rána a týdne, který už nebude léto připomínat ani v nejmenším.
Další týden nás bude ovlivňovat studená fronta
Začátkem příštího týdne si připravme deštníky a bundy. Denní teploty v zataženém pondělí nevystoupí výš než na 13 až 18 °C. V příštím týdnu se jen tak neohřejeme. Minimálně do pátku vydrží na podobných hodnotách až o deset stupňů níž než v tomto týdnu. Provázete nás bude počasí s přeháňkami a deštěm, což by mělo vydržet do středy.
V čtvrtek a pátek se již vyjasní a víkend by zatím mohl být alespoň slunečný. Teploty se už ale tak vysoko nad dvacet stupňů nepodívají.
Aktuální předpovědi počasí se budou ještě upřesňovat.
Dlouhodobý výhled na září
Podle dlouhodobého výhledu na září by mohl být měsíc srážkové průměrný až lehce podprůměrný. Bude ale chladnější, Teploty by se měly pohybovat na rozhraní podprůměrných a průměrných hodnot. Průměr by se měl pohybovat kolem 18 °C.
Jak se budou teploty nad naším územím měnit, můžete sledovat na radaru windy:
Zdroje článku: chmi.cz, in-pocasi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková