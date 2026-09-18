Lizzie Borden už na Netflixu zasazuje smrtelné rány. Čtvrté Monstrum bude opět výjimečné

Jak už mnozí dobře vědí, historické události jsou pro Murphyho hlavně odrazovým můstkem. Seriál vykresluje Lizzie jako mladou ženu uvězněnou v dusivé domácnosti, jejíž frustrace a potlačovaný vztek postupně přerůstají v násilí, přičemž důležitou postavou je služebná Bridget „Maggie“ Sullivan v podání Vicky Krieps. Oficiální popis proto mezi ústřední témata řadí moc, pomstu, vztek, potlačování emocí a sexualitu. Beatty, dcera legendárního Warrena Beattyho, se v rámci příprav pustila do skutečně poctivého true-crime maratonu – podle vlastních slov poslouchala prakticky „každý true crime podcast“, který o Borden našla. Zároveň ale upozorňuje, že cílem nebylo rekonstruovat případ jako dokument: „Každá řada Monstra je cvičením v pochopení psychologie daného člověka. Narodili se takoví, nebo se takovými stali?“
Kromě senzačních odpovědí se ale znovu dočkáme i okázalých narativních oblouků a drzých časových skoků. Murphy nechává Lizziin případ rezonovat i s pozdějšími generacemi a do seriálu obsadil Sarah Paulson jako Aileen Wuornos, skutečnou vražedkyni popravenou v roce 2002. Její příběh umožňuje tvůrcům propojit Borden s dalšími ženami, které se v americké kultuře proměnily v podobně fascinující a zároveň znepokojivé kriminální ikony. Právě v tom se nová řada nejnápadněji vztahuje k základnímu principu momentální tetralogie, již před Edem Geinem načali Jeffrey Dahmer a bratři Menendezové: skutečný zločin není jen sledem vražd a důkazů doličných, ale materiálem pro psychologickou interpretaci a vytváření moderního mýtu.
Po schizofrenním, odporném a také mediálně sebereflexním Geinovi tak Murphy znovu vyráží do teritoria, kde historická fakta splývají s televizní senzací. Lizzie Borden se přitom stává první ženskou protagonistkou celé série, což tvůrcům umožňuje otočit známý model k trochu jiným genderovým otázkám a zkoumat jiné společenské mechanismy, které potenciálně spouští zuřivost a posléze ji z minulosti fascinovaně vyjímají. Vzhledem k tomu, že Borden byla za vraždy odsouzena jen v očích veřejnosti, nikoli soudu, má Murphy tentokrát mimořádně široké hřiště pro vlastní verzi příběhu. Všech osm epizod Monstrum: Příběh Lizzie Borden je na Netflixu od dneška.
zdroje: Netflix, Kinobox