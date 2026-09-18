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Lizzie Borden už na Netflixu zasazuje smrtelné rány. Čtvrté Monstrum bude opět výjimečné

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Na Netflix dnes dorazila očekávaná série Monstrum: Příběh Lizzie Borden (Monster: The Lizzie Borden Story), čtvrtá kapitola antologie Ryana Murphyho a Iana Brennana, která se poprvé zaměří na potenciální ženskou vražedkyni. V deseti epizodách se vrací do roku 1892, kdy Lizzie Borden (Ella Beatty) obvinili z brutálního zavraždění otce a nevlastní matky sekerou. Přestože vina se zcela neprokázala, Borden se postupně proměnila v jednu z amerických true-crime legend. Jejího otce Andrewa hraje Charlie Hunnam, který přijal odlišnou výzvu po loňském Edu Geinovi, a Abby Borden ztvárňuje Rebecca Hall.
Lizzie Borden už na Netflixu zasazuje smrtelné rány. Čtvrté Monstrum bude opět výjimečné

Lizzie Borden už na Netflixu zasazuje smrtelné rány. Čtvrté Monstrum bude opět výjimečné

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