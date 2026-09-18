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Zvyk z éry tlačítkových mobilů stále ničí baterie chytrých telefonů. Uvnitř článku probíhá chemická reakce, která je nevratná

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Apple, Google i Samsung už proti němu staví softwarové bariéry, a mají k tomu pádný důvod.
Zvyk z éry tlačítkových mobilů stále ničí baterie chytrých telefonů. Uvnitř článku probíhá chemická reakce, která je nevratná

Zvyk z éry tlačítkových mobilů stále ničí baterie chytrých telefonů. Uvnitř článku probíhá chemická reakce, která je nevratná

Zdroj: Foto: Rawpixel
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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