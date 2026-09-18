Zvyk z éry tlačítkových mobilů stále ničí baterie chytrých telefonů. Uvnitř článku probíhá chemická reakce, která je nevratná

Miliony lidí každý večer položí telefon na nabíječku, odejdou spát a ráno ho odpojí s pocitem, že udělali to nejlepší pro svůj přístroj. Přesně tenhle rituál si přinesli z doby niklových akumulátorů, kdy se doporučovalo vybít baterii „do mrtva“ a pak ji nechat nabít až po okraj. Jenže lithium-iontové články fungují na zcela odlišném principu. Problém nespočívá v jedné noci, spočívá ve stovkách nocí, kdy článek tráví zbytečně dlouhé hodiny na maximálním napětí a uvnitř něj probíhají nevratné chemické reakce.
Proč právě plné nabití škodí lithium-iontovým bateriím nejvíc
Když stav nabití (SOC) dosáhne sta procent, napětí na článku stoupne na horní mez. Elektrolyt, typicky roztok lithné soli LiPF₆ v karbonátových rozpouštědlech, se při tomto napětí rozkládá rychleji. Studie publikovaná v časopise
Physical Chemistry Chemical Physics detailně popsala, jak při stárnutí standardního elektrolytu LP30 vzniká kyselina fluorovodíková (HF) a další fluorofosfátové sloučeniny. Klíčový detail: tyto vedlejší produkty se samy nevrátí do původního funkčního stavu. Každá hodina strávená na plném napětí přidá další vrstvu kumulativního opotřebení.
Přehledová práce v časopise
Frontiers in Energy Research potvrzuje totéž napříč různými chemiemi (NCA, NMC, LFP i LCO): vysoký stav nabití v kombinaci s vyšší teplotou opakovaně figuruje jako hlavní urychlovač kalendářního stárnutí. Telefon ležící pod polštářem nebo na nočním stolku v teplé ložnici tak splňuje obě podmínky najednou. Jak Apple, Google a Samsung chrání baterii, a kde najdete správné nastavení
Všichni tři velcí výrobci reagovali zabudováním ochranných mechanismů přímo do operačního systému. Přístupy se liší, cíl zůstává stejný: zkrátit dobu, po kterou článek setrvává na maximálním napětí.
Apple iPhone: Optimalizované nabíjení je zapnuté od prvního nastavení. Telefon se učí denní rutinu a nabití nad 80 % odloží těsně před obvyklým odpojením. Od iPhonu 15 lze v Nastavení → Baterie → Nabíjení ručně zvolit limit v rozmezí 80–100 % po pětiprocentních krocích.
Google Pixel: Adaptivní nabíjení na Pixelu 6a a novějším dobije přístroj na sto procent zhruba hodinu před plánovaným buzením. Alternativou je pevný strop 80 % v Nastavení → Baterie → Stav baterie → Optimalizace nabíjení. Pixel 9a jde ještě dál: funkce Battery health assistance, která postupně upravuje maximální napětí článku, je zapnutá trvale a uživatel ji nemůže deaktivovat.
Samsung Galaxy (One UI 6.1 a novější): Tři režimy v Nastavení → Baterie → Ochrana baterie: Základní (zastaví na 100 % a odpojí nabíjecí obvod), Adaptivní (přes noc drží nižší hladinu a doplní před probuzením) a Maximální (tvrdý strop na 80 %). Starší verze One UI nabízely pouze limit 85 %.
Podle nás nejúčinnější ochranu poskytuje pevný strop kolem osmdesáti procent. Adaptivní režimy představují rozumný kompromis pro ty, kdo potřebují plnou kapacitu hned ráno.
Kolik stojí zanedbání baterie v českých korunách
Zrychlená degradace nevede rovnou ke koupi nového přístroje, častěji znamená předčasnou návštěvu servisu. České ceny výměny baterie ukazují, že jde o výdaj v řádu jednotek tisíc:
Model Orientační cena výměny Zdroj iPhone 12–16, 16e 2 299 Kč Ceník VSP Data iPhone 16 Pro / Pro Max 2 662 Kč Ceník VSP Data Samsung Galaxy A54 950 Kč Autorizovaný servis Samsung Galaxy S26 Ultra 2 016 Kč Autorizovaný servis Samsung Galaxy Z Fold7 2 579 Kč Autorizovaný servis Google Pixel 8+ Cena po zadání IMEI Google Repair Center (mail-in z ČR)
Výměna dává ekonomický smysl u telefonu, který má stále bezpečnostní aktualizace, funkční displej a zdravou základní desku. U levných či fyzicky opotřebených modelů se kalkulace mění.
Důležitý záruční kontext: Apple kryje vadnou baterii v rámci roční záruky a českých spotřebitelských práv, Samsung ji ovšem klasifikuje jako spotřební součást se zkrácenou záruční dobou šest měsíců. Degradaci způsobenou dlouhodobým nabíjecím návykem bude servis téměř jistě posuzovat jako běžné opotřebení, nikoli jako záruční vadu.
Kdy začít měnit návyky, a proč má smysl i po letech špatného nabíjení
Apple konstruuje iPhony 15 a novější s cílem udržet 80 % původní kapacity po tisíci úplných cyklech; u starších modelů počítal s pěti sty cykly. Google doporučuje zvážit výměnu při poklesu pod osmdesát procent nebo po osmi stech až tisíci cyklech podle generace Pixelu. Hranice 80 % funguje jako praktický servisní práh, pod nímž uživatel už výrazně pocítí kratší výdrž.
Už vzniklé chemické změny uvnitř článku zvrátit nelze. Tempo dalšího opotřebení se ale dá zpomalit okamžitě: stačí aktivovat ochranný režim, přestat telefon rutinně vybíjet do nuly a vyhnout se nabíjení v horku. Kdo tak učiní i po dvou letech špatných návyků, oddálí servisní výdaj o měsíce až o rok.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková