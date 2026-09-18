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Britští vojáci nosili na hlavě „lavor“. Zachraňoval životy, i když kulku ani nezastavil

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Britská přilba Brodie chránila před střepinami shora. Její jednoduchý tvar usnadnil výrobu, ale nechával odkrytý zátylek a zpočátku trápil vojáky.
Britská ocelová přilba se širokým okrajem vystavená na světlé tkanině.

Britská ocelová přilba se širokým okrajem vystavená na světlé tkanině.

Zdroj: George E. Koronaios / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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