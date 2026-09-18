Češi se brzy rozloučí s klasickým vypínačem na zdi. Tohle ho nahradí

Vejdete do koupelny a světlo naskočí samo. Odcházíte z domu, řeknete jedinou větu a celý byt zhasne naráz. Obyčejné cvaknutí vypínačem u dveří najednou působí skoro zastarale. V českých domácnostech se rozjíždí tichá výměna a starý bílý vypínač u ní tahá za kratší konec.
Skleněný panel, skrytý modul nebo rovnou žárovka
Vypínač na zdi nenahradí jedna jediná věc. Cest je hned několik a liší se hlavně tím, kolik práce a peněz do nich dáte.
Nejnápadnější náhradou je dotykový skleněný panel, který sedne přesně na místo starého vypínače. Ovládáte ho ťuknutím prstem, z mobilu i hlasem a jedna deska zvládne klidně tři samostatné okruhy. Rozsvítíte tak z jednoho místa třeba světlo v obýváku, lampičku u postele a osvětlení chodby.
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Druhá cesta vypínač na zdi vůbec nesundá. Elektrikář schová malý modul s Wi-Fi nebo Zigbee do krabice za něj a sekat do zdi se nemusí. Tlačítko pak funguje postaru, ale zároveň posílá povel do aplikace. Návštěva si rozsvítí jako vždycky a vůbec nic nepozná.
Kdo se do elektřiny pouštět nechce, sáhne po bezdrátovém tlačítku na baterie. Přilepí se nebo přišroubuje prakticky kamkoli, i na sklo nebo na dvířka skříně, a povel posílá rádiem do přijímače u světla. Poslední možnost mění rovnou žárovku. Chytrá žárovka se zašroubuje jako každá jiná a řídíte ji z telefonu nebo hlasem.
Starší byty naráží na chybějící nulák
Zádrhel číhá v napájení. Chytrá elektronika uvnitř vypínače musí mít proud pořád, i když se zrovna nesvítí. Samotná fáze na to nestačí a je k ní potřeba ještě druhý přívod, odborně nulový vodič, lidově nulák. A právě ten v hodně českých bytech u vypínače chybí.
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Jestli nulák u vypínače najdete, prozradí hlavně rok, kdy vznikly rozvody. U nejstarších instalací do poloviny 90. let vedla k vypínači zpravidla jen fáze a nulák zůstal nahoře ve stropní krabici. Novostavby ho díky platné normě obvykle mají.
Následující přehled ukazuje, jak stáří elektroinstalace souvisí s přítomností nuláku u vypínače:
Stáří elektroinstalace Nulák u vypínače Do roku 1996 obvykle chybí, zůstal ve stropní krabici Roky 1996 až 2009 zhruba v polovině případů Novější byty (norma ČSN 33 2130 z roku 2009) většinou přítomen Přečtěte si také: Instalatér prosí a varuje, abyste tyto 3 věci nikdy nesplachovali do záchodu
Napovědět umí i pohled na zeď. Zaslepená krabička těsně pod stropem prozrazuje starší rozvod vedený stropem. Další vodítko dá pohled do krabice po vypnutí jističe. Dva dráty v jedné barvě většinou znamenají, že nulák chybí. Naopak plná krabice, kde se sejde čtyři až šest vodičů ve více barvách včetně modrého, značí opak. Jistotu dá jen měření, takže při nejasnostech přenechte kontrolu elektrikáři.
Když nulák chybí, řešení pořád existuje
I ve starém bytě se dá chytré ovládání rozjet. Nabízejí se tři cesty, každá pro jiný typ domácnosti.
Nejsnáz problém obejdou chytré žárovky. Zašroubují se do lampy a řídí se z aplikace, celé ovládání pak ale visí na samotném svítidle. Stačí, aby někdo doma sáhl po nástěnném vypínači, a žárovka se ocitne bez napětí, takže ji z telefonu už nikdo neprobudí. Kvůli tomu se takový vypínač nechává napořád sepnutý a o světlo se stará mobil nebo bezdrátový ovladač.
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Kdo chce dál ovládat celý okruh, sáhne po vypínači zkonstruovaném pro provoz bez nuláku. Napájí se nepatrným proudem, který protéká přes připojenou žárovku, a proto pod ním musí svítit zdroj s příkonem aspoň kolem 3 až 5 wattů. U hodně úsporných LED to nemusí vyjít. Nejčistší, zato nejpracnější řešení je nechat nulák dotáhnout od nejbližší krabice nebo přímo od rozvaděče. Zabere to víc práce, na oplátku pak přestává omezovat, jaký vypínač si vyberete.
Kolik to stojí a kdo to zapojí
Vstupenka do světa chytrého osvětlení dnes stojí pár set korun. Dotykový skleněný vypínač pořídíte kolem 400 korun, skrytý modul za stávající vypínač vyjde zhruba na 350 až 500 korun.
Peníze ovšem nejsou jediná otázka. Sundat a přepojit vypínač znamená zásah do sítě pod proudem, a to má na starosti jedině kvalifikovaný elektrikář. Bezdrátové tlačítko na baterie a chytrá žárovka jsou proti tomu řešení pro každého. Montáž zvládnete sami a do elektřiny vůbec nesáhnete.
Skutečná výhoda přijde s hlasem a scénami
Rozsvítit přes mobil zní jako drobnost. Pravé kouzlo začne ve chvíli, kdy světla propojíte s hlasovým asistentem. Google Assistant, Alexa i Siri přes standard Matter zvládnou zhasnout, ztlumit, přebarvit i spustit celou předem připravenou scénu.
Přečtěte si také: Ani elektřina ani plyn. Lidé před zimou přechází na tento způsob vytápění a ušetří pak klidně i 30 000 Kč za sezónu Skutečné pohodlí přichází ve chvíli, kdy světla poslechnou jediný hlasový povel nebo předem uloženou scénu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jedním povelem tak před spaním pošlete celý byt do tmy. Když čekáte návštěvu, jiná scéna naladí v obýváku teplejší a slabší světlo. A protože stejný povel umí spustit i časovač nebo pohybové čidlo, můžou se světla na chodbě rozsvěcet sama, jakmile večer někdo projde kolem.
Nejvíc to ocení senioři a lidé s horší pohyblivostí, kterým odpadne tápání po vypínači potmě. Klasický vypínač na zdi jen tak nezmizí, roli jediného pána nad světlem ale postupně ztrácí.
Zdroje: https://www.cena-vykon.cz/jak-predelat-bezny-vypinac-na-chytry/, https://www.sonoff.cz/a/je-nulovy-vodic-skutecne-potreba, https://www.letemsvetemapplem.eu/2026/08/10/hlasove-ovladani-osvetleni-jak-na-to-pomoci-tuya-smart/, https://www.kvelektro.cz/blog/clanek/bezdratove-vypinace, https://www.svetandroida.cz/smoot-air-light-switch-sleva-brezen-2026/
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