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Češi se brzy rozloučí s klasickým vypínačem na zdi. Tohle ho nahradí

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Vejdete do koupelny a světlo naskočí samo. Odcházíte z domu, řeknete jedinou větu a celý byt zhasne naráz....
Češi se brzy rozloučí s klasickým vypínačem na zdi. Tohle ho nahradí

Češi se brzy rozloučí s klasickým vypínačem na zdi. Tohle ho nahradí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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