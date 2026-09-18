Tyto zprávy budou na WhatsAppu od října zpoplatněny. Zasáhne to i vás?

Devět z deseti Čechů denně používá WhatsApp k chatování s rodinou, přáteli nebo kolegy. Pro většinu z nich zůstává aplikace zcela zdarma. Od října se ale mění pravidla pro firmy, které platformu využívají k obchodní komunikaci.
Společnost Meta přistupuje k razantní změně cenové politiky. Zpoplatňuje zprávy, které dosud firmy posílaly bez poplatků. Dopad pocítí zejména e-shopy, banky, mobilní operátoři nebo kurýrní služby – tedy všichni, kdo komunikují se zákazníky prostřednictvím profesionálního rozhraní WhatsApp Business Platform.
Konec bezplatných odpovědí zákazníkům
Když vám dnes firma odpoví na WhatsAppu do 24 hodin od obdržení vašeho dotazu, neplatí za to nic. Právě tyto reakce budou od října zpoplatněné. Stejně tak automatické notifikace – potvrzení objednávky, informace o stavu zásilky nebo připomenutí schůzky.
Meta však zavádí určitou pojistku. Každé firemní telefonní číslo získá bezplatný měsíční limit 1 000 servisních zpráv. Teprve po jeho vyčerpání začnou běžet poplatky. Pro menší firmy to znamená, že se jich změna nemusí dotknout vůbec.
Velcí hráči s tisíci zákazníky denně ale čelí výraznému nárůstu provozních nákladů. Mohou reagovat několika způsoby: promítnout je do cen produktů, omezit množství automatických odpovědí nebo zavést přísnější limity na komunikaci.
Kdo se změny bát nemusí
Pokud WhatsApp používáte jen k osobním zprávám, nic se pro vás nemění. Chatování s blízkými zůstává bezplatné. Změna se týká výhradně středních a velkých firem pracujících s profesionálním API rozhraním.
Drobní živnostníci, kteří komunikují se zákazníky přes standardní mobilní aplikaci WhatsApp Business App, mohou být také v klidu. Zpoplatnění se jich nedotýká.
Meta nicméně dlouhodobě hledá cesty, jak z platformy vytěžit více peněz. Letos představila dobrovolné předplatné WhatsApp Plus za přibližně 60 korun měsíčně. Nabízí možnost přizpůsobit si vzhled aplikace – vlastní ikony, samolepky, vyzváněcí tóny nebo organizaci chatů podle preferencí.
Proč Meta tlačí na peníze
WhatsApp má více než tři miliardy uživatelů ve více než 180 zemích. Roční tržby dosahují kolem 60 miliard korun, přičemž hlavním zdrojem příjmů jsou právě poplatky od firem.
Technologický gigant ale potřebuje stále víc. Jen letos plánuje investovat 145 miliard dolarů do rozvoje umělé inteligence – především do nákupu pokročilých čipů a výstavby nových datových center. Tlak na další zdroje financování proto roste.
Otázkou zůstává, zda Meta časem nesáhne i na peněženky běžných uživatelů. O částečném zpoplatnění aplikace už v minulosti několikrát uvažovala. Zatím však osobní komunikace zůstává bezplatná – a miliardy lidí po celém světě doufají, že to tak vydrží co nejdéle.
Zdroje článku: intelliconcierge.com, dragapp.com, sendpulse.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková