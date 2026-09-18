Myčka nebo mytí v ruce: Měření ukázalo, co spolkne víc energie. Výsledek mnohé zaskočí

Skoro každá domácnost to řeší po každém jídle. Hodit špinavé talíře do myčky, nebo je rychle přemýt ve dřezu? Velká část lidí je přesvědčená, že levnější a šetrnější je vlastní ruka a trocha horké vody. Jenže ve chvíli, kdy se obě metody poctivě změřily, čísla zažitou představu obrátila naruby. A rozdíl rozhodně není malý.
Co ukázalo měření: ruka spotřebuje o desítky litrů víc
Nejznámější data přinesl výzkum německé univerzity v Bonnu, na který se dodnes odvolává i Evropská komise. Vědci nechali umýt kompletní nádobí po večeři pro dvanáct lidí. Ruční mytí na něj spotřebovalo kolem 103 litrů vody. Plně naložená moderní myčka zvládla stejnou porci nádobí zhruba s deseti litry.
Podobný poměr platí i v běžné kuchyni. Když při umývání necháte téct kohoutek, proteče dřezem klidně 15 až 40 litrů vody, a to i několikrát za den. Myčka si na jeden cyklus vezme přibližně 10 až 13 litrů a spustíte ji většinou jen jednou denně. Úsporné programy si vystačí i se šesti litry.
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U vody je výsledek jasný. U elektřiny bývá souboj těsnější, a přesto z něj myčka většinou vychází líp. Úsporný spotřebič spotřebuje na jeden cyklus zhruba jednu kilowatthodinu, výkonnější nebo starší modely kolem 1,5 kilowatthodiny.
Ruční mytí se přitom tváří, že žádnou elektřinu nespotřebuje. To platí jen na první pohled. Nádobí ve studené vodě rozumně neumyjete a ohřev teplé vody něco stojí. Právě do něj se schová většina energie ručního mytí, jen ji na účtu nevidíte tak snadno jako spotřebu myčky. Když se tahle skrytá položka připočítá, spotřebuje myčka energie nastejno nebo méně. A pokud u dřezu teče horká voda proudem, prohrává ruční mytí i o poznání výrazněji.
Základní čísla obou metod přehledně shrnuje následující tabulka:
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Hledisko Ruční mytí Myčka Voda kolem 103 litrů na nádobí pro 12 lidí, pod puštěným kohoutkem 15 až 40 litrů zhruba 10 litrů na stejnou porci, 10 až 13 litrů na cyklus, úsporný program i 6 litrů Energie skrytá v ohřevu teplé vody, na účtu ji tak snadno nevidíte úsporný model zhruba 1 kilowatthodina na cyklus, starší kolem 1,5 kilowatthodiny Výhoda platí jen pro plnou myčku
Všechna tahle čísla mají jednu podmínku. Myčka musí jet naplněná. Poloprázdný spotřebič spustíte zbytečně a spotřebu vody i proudu rozpustíte do pár talířů. Vyplatí se proto počkat, až se koše zaplní, a používat úsporné nebo eko programy.
Záleží ale i na tom, jak myjete ve dřezu. Mytí pod stále puštěným kohoutkem je vůbec nejdražší způsob. Kdo si vodu napustí do dřezu a ve druhém dřezu nebo míse nádobí jen opláchne, spotřebu i tak výrazně srazí.
Přečtěte si také: Ani jogurt, ani majonéza. Do zeleninového salátu patří 1 surovina, kterou Turci používají po generace Mytí pod stále puštěným kohoutkem spotřebuje ze všech způsobů nejvíc vody, napuštěný dřez spotřebu výrazně srazí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Ruční mytí ukrojí hodinu denně
Kromě vody a energie je tu ještě jedna položka, kterou účet za domácnost neukáže. Je jí čas. Umýt ručně tolik nádobí, kolik se vejde do běžné myčky, zabere kolem 80 minut. Když nádobí myjete během dne hned několikrát, sečte se u dřezu klidně hodina denně. Myčku přitom stačí jednou naskládat a nechat běžet.
Svoji roli hraje i hygiena. Myčka pracuje s horkou vodou kolem 60 stupňů a některé programy jdou ještě výš. Bakterií se tak nádobí zbaví spolehlivěji než ve vlažné vodě ve dřezu. Kuchyňská houbička navíc bývá sama o sobě líhní mikrobů, pokud ji pravidelně neměníte.
Kdy se ruční mytí pořád vyplatí
Neznamená to, že by dřez ztratil smysl. Pokud bydlíte sami a za den se u vás sejde pár talířů a hrnek, nemá cenu kvůli nim pouštět celý cyklus. Dvě věci opláchnete v ruce rychleji a s menší spotřebou, než kolik by spolkla plná myčka.
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Jakmile ale vaříte pro rodinu a nádobí se přes den kupí, vychází myčka líp ve všech ohledech. Spotřebuje méně vody, energeticky si vede stejně nebo lépe a ušetří spoustu času u dřezu. Zažitá představa, že vlastní ruka je vždycky levnější a šetrnější, tak platí čím dál míň. Rozhoduje pár detailů: jestli myčku pouštíte plnou a jestli u dřezu zbytečně neplýtváte teplou vodou.
Zdroje: https://www.candy-home.com/cs_CZ/blog/je-pravda-ze-mycka-nadobi-pouziva-mene-vody-nez-se-spotrebuje-pri-rucnim-myti/, https://www.nazeleno.cz/test-mycka-versus-rucni-myti-kdo-vitezi/, https://primanapady.cz/clanek-299329-mycka-vs-rucni-myti-nadobi-co-je-uspornejsi, https://www.apetitonline.cz/clanky/mycka-nadobi-myty-myti-v-ruce-vs-mycce, https://voda.tzb-info.cz/4400-parametry-mycek-nadobi-s-ohledem-na-uspory-vody-a-energie, https://www.e15.cz/finexpert/setrime/pod-drobnohledem-kolik-vody-a-energie-usetri-mycka-1330720