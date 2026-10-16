90 tisíc AI skladeb denně. YouTube a Deezer začínají řešit rostoucí problém

Na první pohled půjde jen o malé označení vedle názvu skladby. Ve skutečnosti ale YouTube Music reaguje na problém, který během několika měsíců přerostl z experimentu v běžnou součást hudebních katalogů.
Služba začíná u skladeb zobrazovat značku AI. Po jejím otevření se posluchač dozví, že zvuk byl upraven nebo kompletně vytvořen pomocí umělé inteligence.
Nejde přitom o každou skladbu, u které někdo použil AI třeba při mixu nebo masteringu. YouTube chce označovat především hudbu, kde generativní model sehrál zásadní roli. Typickým příkladem je kompletně vygenerovaný zpěv nebo samotná kompozice.
YouTube obsah mazat nechce. Jeho přístup je podstatně mírnější. Posluchač má dostat informaci a sám se rozhodnout, zda mu syntetická hudba vadí.
Deezer chce dát AI hudbě vypínač
Francouzský Deezer zvolil mnohem tvrdší cestu. Už dnes AI skladby vyřazuje z části svých algoritmických doporučení a připravuje funkci, která umožní syntetickou hudbu ze služby prakticky odfiltrovat.
Důvod je poměrně jednoduchý. AI skladeb přibývá obrovským tempem.
Deezer uvádí, že na jeho platformu míří téměř 90 tisíc plně generovaných skladeb každý den. V červnu 2026 dokonce taková hudba tvořila více než polovinu všech nově nahraných skladeb.
To už není několik nadšenců, kteří si večer zkoušejí Suno nebo podobný nástroj. Jde o objem, který může výrazně ovlivnit doporučovací algoritmy, vyhledávání i samotnou podobu hudebních katalogů.
Šéf Deezeru Alexis Lanternier tvrdí, že možnost AI hudbu skrýt si vyžádali sami posluchači. Připravovaný přepínač má lidem umožnit soustředit se pouze na skladby vytvořené lidskými autory.
Rozdíl často nepoznáme
Celá debata má ještě jeden nepříjemný rozměr. Posluchači totiž nemusí vůbec poznat, že interpret, kterého právě slyší, ve skutečnosti neexistuje.
Výzkum společnosti Ipsos pro Deezer ukázal, že při slepém poslechu nedokázalo 97 procent účastníků spolehlivě rozlišit plně AI generovanou hudbu od skladby vytvořené člověkem.
Hudební průmysl totiž řeší stejný problém, který už dříve zasáhl fotografie, videa nebo texty. Samotný obsah může vypadat a znít přesvědčivě. Rozhodující začíná být informace o tom, kdo jej skutečně vytvořil. YouTube sází na transparentnost. Deezer dává uživateli možnost AI hudbu rovnou odstranit. Spotify používá vlastní označení u některých AI interpretů a další služby postupně připravují podobná pravidla.