Vémola odmítl deset milionů od G MMA a rýpl si do „bandy pitomců“. Muradov stejnou nabídku vzal

Vémola odmítl deset milionů od G MMA a rýpl si do „bandy pitomců“. Muradov stejnou nabídku vzalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vémola odmítl deset milionů od G MMA a rýpl si do „bandy pitomců“. Muradov stejnou nabídku vzalZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 16.10.2026 03:57
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