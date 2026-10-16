Lidl chystá zásadní změny: Všichni zákazníci se mají připravit na hotovou revoluci v nakupování

České obchodní řetězce neustále ladí své věrnostní programy a snaží se zákazníky zuby nehty udržet právě u sebe. Lidl aktuálně přidal hned dvě úpravy, které se točí kolem jedné věci: jednoduššího nakupování a možnosti vytěžit z něj o něco víc.
Elektronická dárková karta a propojení s e-shopem
Od října Lidl zavádí
elektronickou dárkovou kartu. Platit s ní půjde v běžných prodejnách i na e-shopu lidl.cz. Na výběr je 11 pevných částek od 250 do 5 000 korun. Po nákupu se karta připíše do zákaznického účtu nejpozději do 120 minut, aktivní je hned poté a kredit se dá utrácet postupně. Čas na to je 12 měsíců. Prakticky vzato jde i o dárkovou variantu pro chvíle, kdy člověk nechce vybírat konkrétní věc za někoho jiného.
Druhá změna se týká aplikace
Lidl Plus a věrnostních bodů. Za každých 10 korun utracených na e-shopu připadne zákazníkovi 1 Lidl bod, tedy stejně jako při nákupu v kamenné prodejně. Body se připisují na jeden účet a dají se používat oběma směry: nasbírané online lze uplatnit v prodejně, body z prodejny zase při dalších nákupech podle pravidel programu. Platnost nasbíraných bodů je 24 měsíců.
Jednatel Lidl Česká republika odpovědný za zákazníky Marcin Pohl k tomu dle TN uvedl:
„Zákazníci mohou uplatňovat novou digitální dárkovou kartu i libovolně sbírat a uplatňovat body, bez ohledu na to, zda nakupují v kamenné prodejně, nebo z domova online.” Čím si Lidl prošel v posledních letech
Lidl podobné změny nedělá poprvé. V posledních letech rozšiřoval e-shop, upravoval podobu prodejen a investoval i do provozních novinek. V Německu například získal povolení k provozu nákladních vozidel bez řidiče, podle informací Spolkového úřadu pro motorovou dopravu (KBA) jako první svého druhu v zemi. V Česku se mezitím řešila hlavně přehlednost nabídky v prodejnách. Podle dostupných informací se úpravy dotkly i části sortimentu, kvůli kterému do Lidlu pravidelně chodí starší zákazníci.
Ve věrnostních programech se ale nehýbe jen Lidl. Kaufland v létě přejmenoval svou kartu na Kaufland Card XTRA, přičemž změna proběhla automaticky a zákazníci kvůli ní nemuseli nic zařizovat. O bodovém systému informuje na svém webu také IKEA. V obchodech je zkrátka vidět, že věrný zákazník má pořád cenu.
Co to znamená pro vás v praxi
Pro ty, kdo v Lidlu nakupují pravidelně, ať už přes internet nebo v prodejně, je hlavní změna poměrně jednoduchá: body se budou sbíhat na jednom místě. U online objednávek bývá částka často vyšší, takže i bodů může přibývat rychleji. Nutné je propojit zákaznický účet s aplikací Lidl Plus. Při běžném nákupu v prodejně se pro zákazníka nic zásadního nemění, dál stačí použít aplikaci jako dosud.
Foto: Cooky.cz, Nákup v Lidlu
Elektronická dárková karta se může hodit tam, kde nechcete riskovat špatně vybraný dárek, ale víte, že obdarovaný v Lidlu nakupuje. Kredit platí rok, takže není potřeba ho utratit hned po obdržení.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů TN, Lidl