Kvíz o barborkách a starých českých tradicích: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, měl by si rozšířit přehled

Čtvrtý prosinec přináší jméno Barbora, ale i jednu z nejznámějších adventních tradic. Větvičky, které se v zimě probudí k životu a rozkvetou, barborky.
Podle křesťanské legendy žila Barbora ve 3. století v Nikomédii, městě v oblasti dnešního Turecka. Pocházela z bohaté rodiny a její otec Dioskuros měl být odpůrcem křesťanství. Barbora však přijala křesťanskou víru, což vyvolalo otcův hněv. Legenda vypráví, že ji nechal uvěznit a později předal úřadům. Nakonec ji měl popravit vlastní otec stětím.
Jak souvisí větvička s Barborou?
S Barbořiným příběhem se pojí také motiv větvičky. Podle jedné z pozdějších legend se na cestě do vězení zachytila o oděv světice větev. Barbora ji měla vložit do nádoby s vodou a větvička následně vykvetla. Tento motiv se stal jedním z vysvětlení tradice barborek. Samozřejmě se tady pohybujeme někde mezi legendou a historicky doloženými skutečnostmi. Podrobnosti o jejím životě pocházejí především z pozdějších legendárních vyprávění.
V českém prostředí se na svátek svaté Barbory, 4. prosince, tradičně řezaly větvičky ovocných stromů, nejčastěji třešně nebo višně. Doma se vložily do vody a lidé čekali, zda do Vánoc rozkvetou. Národní muzeum uvádí, že tento zvyk byl rozšířený a v některých domácnostech přetrval dodnes. Zimní květy přitom působí jako malá připomínka blížícího se jara uprostřed adventu.
Barborka však nebyla pouze dekorací. Pro svobodné dívky měla také věštecký význam. Pokud větvička do Štědrého dne vykvetla, lidová tradice to spojovala s nadějí na svatbu v následujícím roce. V některých krajích se dokonce jednotlivé větvičky označovaly jmény nápadníků a sledovalo se, která vykvete jako první. Jako „Barborky“ se označovaly i maskované ženy, které dříve obcházely domácnosti. Oblékaly se převážně do bílého, někdy měly závoj a dětem přinášely ovoce, sladkosti či drobné dárky. Zlobivé děti naopak mohly čekat metličku.
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Svatá Barbora má přitom mnohem širší význam. Stala se patronkou horníků a dalších povolání spojených s nebezpečím. Její kult se výrazně propsal i do české kultury, stačí připomenout slavný chrám v Kutné Hoře, městě historicky spojeném se stříbrnými doly. Barborka ve váze tak není jen hezká adventní ozdoba. Je drobným pozůstatkem tradice, v níž se spojila křesťanská legenda, lidová magie, věštění budoucnosti a symbolické očekávání nového života.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedie, Wikipedie, Národní muzeum, Česká škola ve světě
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