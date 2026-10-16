Keř s korálově červenou kůrou rozzáří zahradu i v lednu. Vydrží mráz do -37 °C a škůdci se mu vyhýbají obloukem

Cornus alba patří mezi ty vzácné dřeviny, které svůj nejsilnější vizuální výkon podávají právě v době vegetačního klidu. Zatímco zlatice čeká na první jarní teploty a pámelník spoléhá na vytrvalé bílé bobule, svída staví celou zimní show na barvě kůry mladých výhonů. Po opadu listů zůstane holá architektura větví, a právě ta v nízkém zimním světle září. Pokud pod keřem leží sníh, bílý podklad kontrast ještě umocní. Bez sněhové pokrývky funguje červeň prutů proti tmavé půdě nebo stálezelenému pozadí téměř stejně přesvědčivě.
Proč svída září právě v lednu a odkud se bere ta intenzivní červeň
Klíč k pochopení celého efektu spočívá v jednom slově: mládí. Nejsytější pigmentaci nesou jednoroční a dvouletá stébla. Jakmile dřevo dozraje a kůra zhrubne, barva postupně bledne do matné červenohnědé. Odborný portál
Trees and Shrubs Online potvrzuje, že výhony starší dvou let ztrácejí brilanci. Proto je pravidelný jarní řez, takzvaný coppicing, absolutním základem péče o zimní efekt. Britská Královská zahradnická společnost doporučuje seříznout všechny stonky přibližně pět centimetrů nad zemí mezi koncem zimy a polovinou jara. V českých podmínkách to znamená konec února až březen, podle nadmořské výšky a průběhu počasí.
Kdo nechce každý rok obětovat celou korunu, může zvolit mírnější variantu: vyříznout jen nejstarší větve u země a ponechat loňské i dvouleté dřevo. Keř pak sice nedosáhne maximální barevné intenzity, ale zachová si větší objem.
Mrazuvzdornost v českém přepočtu: zóna 3 a co to znamená pro vaši zahradu
Marketingový údaj „vydrží −37 °C“ zní bombasticky, ale má věcný základ. Cornus alba figuruje v databázi
minnesotského ministerstva zemědělství minimálně v pěstitelské zóně 3, což podle tabulky AOPK a Mendelovy univerzity odpovídá rozmezí −40,1 až −34,5 °C. Proti běžným českým zimám, kde teploty jen výjimečně klesnou pod −25 °C, má tedy svída obrovskou rezervu. Citlivější bývá spíš na letní sucho než na únorový mráz, proto jí vyhovuje vlhčí stanoviště, jílovitá i hlinitá půda a pozice na plném slunci až v lehkém polostínu.
Co se škůdců týče, svída patří mezi relativně bezproblémové dřeviny. RHS ji označuje jako „obecně bez škůdců“ a severoamerické rozšířené zdroje zmiňují potíže hlavně u stresovaných rostlin v horkých podmínkách. V české mírné zóně se tak dá počítat s minimem starostí.
Čtyři kultivary pod lupou: který sedne na malou zahradu i na terasu
Výběr odrůdy rozhoduje o tom, jestli svída zahradu oživí, nebo pohltí. Porovnali jsme čtyři nejdostupnější kultivary na českém trhu:
Kultivar Výška List Plody Vhodnost pro malou zahradu Elegantissima do 3 m bíle lemovaný bílé bobule střední, potřebuje prostor Spaethii 2,5–4 m žlutě lemovaný bílé bobule nízká, mohutný keř Siberian Pearls cca 1,8 m zelený hojné bílé bobule s modravým nádechem dobrá, kompaktní a plodná Red Gnome cca 1,2 m zelený méně výrazné výborná, ideální i do nádoby
Pro malou parcelu nebo terasu podle nás nejlépe funguje Red Gnome. Dorůstá sotva 120 centimetrů, zimní stonky přecházejí od hnědočervené po jasně rudou a v dostatečně velké mrazuvzdorné nádobě přezimuje bez problémů. Jako druhá volba se nabízí Siberian Pearls, která přidává k zimní červeni prutů ještě bohatou úrodu dekorativních bobulí na podzim.
Elegantissima a Spaethii excelují v letním období díky panašovanému listí, ale vyžadují prostornější záhon. Kdo má k dispozici alespoň pět metrů délky plotu nebo okraj zahrady s tmavým jehličnatým pozadím, ocení jejich mohutnou zimní siluetu.
VIDEO Kde svídu v Česku koupíte a kolik zaplatíte
Orientační cenový průzkum českých e-shopů ukazuje příjemně nízkou vstupní investici:
Red Gnome od 109 Kč (kontejner 1,5 l, výška 20–40 cm) do 199 Kč (3 l, 60–80 cm) v Zahradnictví Flos Siberian Pearls 158 Kč za kus v Zahradnictví Arónie Elegantissima 179 Kč (2 l, 50/60 cm) v Zahradnictví Franc Spaethii od 89 Kč v květníku 9 cm v Zahradnictví Flos
Za cenu jednoho oběda v restauraci tak pořídíte keř, který bude zahradu zdobit desítky let. Pro nejsilnější vizuální blok vysaďte tři až pět kusů vedle sebe s rozestupy kolem 50–60 centimetrů; vznikne kompaktní stěna rudých prutů, která v lednovém šeru funguje jako přírodní světelná instalace.
Jak svídu zasadit a udržet její ohnivý zimní výkon
Výsadba zvládne i naprostý začátečník. Svída bílá toleruje široké spektrum půd, od jílu přes hlínu po písčitější substráty. Zásadní podmínkou zůstává dostatek vlhkosti, zejména v prvních dvou sezonách po zasazení. Na plném slunci vybarvuje pruty nejintenzivněji; v polostínu roste spolehlivě, ale červeň bývá o stupeň bledší.
Kdo plánuje pěstování v nádobě na balkóně, měl by zvolit kontejner o objemu alespoň 30 litrů s kvalitním hlinitým substrátem. V zimě je třeba chránit kořenový bal před promrznutím; stačí obalit nádobu jutou nebo bublinkovou fólií. Zálivka nesmí úplně ustat ani v mrazových obdobích, protože vysychání kořenů v nádobě představuje větší riziko než samotný mráz.
Svída může časem odnožovat a rozrůstat se do okolí. Při pravidelném jarním řezu to ale nebývá potíž; zmlazování zároveň kontroluje rozpínavost keře i udržuje tu žádanou ohnivou barvu kůry.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková