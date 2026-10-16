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Keř s korálově červenou kůrou rozzáří zahradu i v lednu. Vydrží mráz do -37 °C a škůdci se mu vyhýbají obloukem

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Svída bílá dokáže rozzářit zahradu korálově červenou kůrou i v lednu, a mráz do −37 °C jí nevadí. Škůdci se jí vyhýbají.
Keř s korálově červenou kůrou rozzáří zahradu i v lednu. Vydrží mráz do -37 °C a škůdci se mu vyhýbají obloukem

Keř s korálově červenou kůrou rozzáří zahradu i v lednu. Vydrží mráz do -37 °C a škůdci se mu vyhýbají obloukem

Zdroj: Foto: Hladac / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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