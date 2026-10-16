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Krémové ananasové řezy jsou příjemnou změnou oproti klasickým buchtám a jejich příprava je překvapivě snadná

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Ananasové řezy patří mezi moučníky, které se hodí ve chvíli, kdy nechci péct obyčejný plechový koláč, ale něco slavnostnějšího. U této verze mám ráda hlavně lehké piškotové pláty, krémové vrstvení, pokapání rumem a vrchní ananas zalitý agarem, díky kterému řezy hezky drží tvar a na stole vypadají opravdu upraveně.
Obrázek na recept na ananasové řezy

Obrázek na recept na ananasové řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na ananasové řezy
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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