Krémové ananasové řezy jsou příjemnou změnou oproti klasickým buchtám a jejich příprava je překvapivě snadná

Ananasové řezy jsou ten typ moučníku, po kterém sáhnu, když obyčejný koláč na plech nestačí a chce to něco trochu slavnostnějšího. Tahle verze stojí na lehkých piškotových plátech, tvarohovém krému, troše rumu a ananasu pod agarem. Díky tomu řezy dobře drží, nerozjíždějí se a na tácu vypadají úhledně. Není to úplně rychlovka po večeři, spíš víkendové pečení nebo moučník pro návštěvu. Výsledek práce se ale vrátí.
Ananasové řezy mají jednu příjemnou vlastnost: každá rodina je dělá trochu jinak. Někde se ananas přidává rovnou do těsta a vznikne vláčný na plech, jinde se upečený korpus přelévá teplou hrnkový moučník kokosovo-ořechovou polevou. U nás se nejčastěji dělá vrstvená varianta z několika piškotových plátů. Je jemnější, působí svátečněji a dobře se z ní krájejí menší kostky.
Můj tip: S rumem opatrně. Pláty mají být jen lehce provoněné a vláčné, ne mokré. Ananas v moučnících funguje líp, než by se mohlo zdát
Ananas přináší dezertům
šťavnatost a lehkou nakyslost, která se ke sladším krémům i piškotovému těstu opravdu hodí. Proto se v ananasových řezech objevuje v různých podobách. Někdy se peče rovnou v těstě i s nálevem, jindy tvoří vrchní ovocnou vrstvu nebo se doplňuje kokosovou polevou. Pro domácí pečení je to docela vděčná surovina. Recept na slavnostní ananasové řezy
Doba přípravy: přibližně 90 minut + chlazení Doba pečení: asi 3× 10 minut Počet porcí: zhruba 16 až 20 řezů Ingredience, které budeme potřebovat Suroviny na 1 piškotový plát 4 ks vajec 4 lžíce vařící vody 200 g cukru krupice 200 g polohrubé mouky 1 špetka soli
Celkem se pečou 3 pláty, takže uvedené suroviny si připravte třikrát.
Z čeho udělat krém 500 g měkkého tvarohu 250 g másla 120 g moučkového cukru 1 ks vanilkového cukru Dokončení 1 konzerva ananasu 4 až 5 lžic domácí marmelády 4 lžíce rumu 80 g strouhaného kokosu 1 balení agaru 1 až 2 lžíce čokoládové polevy nebo rozpuštěné čokolády na dozdobení Postup přípravy krémových ananasových řezů
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Plech nebo nízkou formu vyložte pečicím papírem. Pečou se 3 piškotové pláty, takže je lepší připravovat těsto vždy čerstvé na jeden plát a nečekat, až sníh spadne.
2. Na první plát oddělte
žloutky od bílků. Žloutky začněte šlehat se 4 lžícemi vařící vody a postupně přisypávejte většinu cukru. Trochu cukru si nechte stranou do sněhu.
3. Z
bílků, zbylého cukru a špetky soli ušlehejte pevný sníh. Do žloutkové směsi zlehka zapracujte polohrubou mouku a nakonec opatrně vmíchejte sníh. Nespěchejte, těsto by mělo zůstat nadýchané.
4. Těsto rozetřete na plech v rovnoměrné vrstvě a pečte asi
8 až 10 minut, dokud povrch jen lehce nezezlátne. Stejně upečte ještě další dva pláty. Hotové korpusy nechte úplně vychladnout. Mezitím připravte krém
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5. Změklé
máslo vyšlehejte s moučkovým a vanilkovým cukrem do světlejší pěny. Potom po částech zašlehejte tvaroh, až vznikne hladký krém, který se dobře roztírá.
6. První piškotový plát položte na tác nebo pracovní podložku a zlehka ho pokapejte
rumem. Potřete ho tenkou vrstvou marmelády a na ni rozetřete část krému.
7. Přiklopte druhým plátem, znovu ho jen lehce pokapejte
rumem a potřete krémem. Navrch položte třetí plát, také ho zakápněte rumem a celý moučník jemně přitlačte, aby si vrstvy sedly. Kdo chce, může ho na 15 až 20 minut trochu zatížit.
8. Složený moučník nakrájejte na
4 stejné pruhy a ty potom napříč rozdělte na menší řezy. S kratšími kousky se při zdobení manipuluje mnohem líp. Odkrojené okraje nevyhazujte, ještě se můžou hodit.
9. Boky každého řezu potřete slabou vrstvou
krému a obalte je ve strouhaném kokosu. Vrchní stranu také lehce potřete krémem a doprostřed rozložte menší kousky ananasu.
10. Ze zbytku krému udělejte lžičkou nebo cukrářským sáčkem nízký okraj po stranách. Tady se dají využít i odkrojené kousky piškotu, pokud je potřeba kraje trochu zpevnit, aby
agar při nalévání neutíkal dolů.
11.
Agar připravte podle návodu na obalu. Pokud máte scezený ananasový nálev, můžete jím nahradit část tekutiny. Ještě tekutý agar opatrně nalijte na vršek řezů tak, aby překryl ovoce. Nechte ztuhnout.
12. Nakonec povrch lehce pocákejte
čokoládou. Hotové ananasové řezy uložte nejméně na 2 hodiny do lednice. Podávejte je dobře vychlazené; do druhého dne v chladu bez problémů vydrží a často chutnají ještě líp. Foto: Cooky.cz, Ananasové řezy Rady Piškotové pláty raději nepečte dotmava. Světlejší zůstanou jemné a při skládání se tolik nelámou. Když je ananas hodně šťavnatý, nechte ho předem chvíli okapat. Vrchní vrstva pak lépe drží tvar. Krém používejte až na úplně vychladlé pláty. Teplý korpus by ho zbytečně povolil. Můj tip: nůž před krájením namočte do horké vody a otřete dosucha. Hrany řezů budou čistší. Ananasové řezy mají víc podob
Pokud je znáte jen v jedné úpravě, stojí za to porozhlédnout se i po dalších. V českých kuchyních se drží hlavně dva směry. První je
rychlý plechový moučník, kde se ananas zamíchá přímo do těsta, často i s nálevem, aby byl korpus vláčnější. Druhý je svátečnější varianta, vrstvená nebo přelitá vařenou polevou z tuku, šlehačky, kokosu a ořechů.
Na tomhle moučníku je příjemné, že se dá přizpůsobit situaci. Někdy stačí praktický plech ke kávě, jindy se víc hodí řezy s krémem a agarem. Pokud chcete drobnou změnu, část marmelády vyměňte za meruňkovou nebo broskvovou. S ananasem fungují výborně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková