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Bývalý primátor, nebo šéfka Petrofu? Hradecko rozhodne o senátorovi

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Bývalý hradecký primátor Martin Dvořák, nebo prezidentka firmy Petrof Zuzana Ceralová Petrofová? O novém senátorovi za Hradecko rozhodne druhé kolo voleb, které začíná dnes ve 14 hodin. Hlasovat mohou lidé i v sobotu. Lístky tentokrát dostanou přímo ve volební místnosti.
Bývalý primátor, nebo šéfka Petrofu? Hradecko rozhodne o senátorovi

Bývalý primátor, nebo šéfka Petrofu? Hradecko rozhodne o senátorovi

Zdroj: FB Martina Dvořáka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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