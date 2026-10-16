Bývalý primátor, nebo šéfka Petrofu? Hradecko rozhodne o senátorovi

Na Trutnovsku a Rychnovsku už mají rozhodnuto, na Hradecku se voliči vracejí k urnám. Ze sedmi kandidátů zůstali dva: Martin Dvořák ze STAN a Zuzana Ceralová Petrofová, která kandiduje jako nestranná za ODS. Jeden z nich vystřídá dosavadního senátora Jana Holáska. Ten v prvním kole skončil pátý a mandát neobhájí.
Volební místnosti se dnes, v pátek 16. října, otevřou ve 14 hodin a hlasovat bude možné do 22 hodin. V sobotu 17. října budou přístupné od 8 do 14 hodin.
Dvořák: bývalý primátor, diplomat i ministr
[osoba:13_vlevo] Martin Dvořák vedl Hradec Králové jako primátor v letech 1990 až 1998. Později působil v diplomacii a v letech 2023 až 2025 byl ministrem pro evropské záležitosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.
Za humanitární a rozvojovou činnost v Kosovu a Iráku získal v roce 2016 Cenu Celestýna Opitze, kterou uděluje řád milosrdných bratří za příkladnou péči o nemocné a potřebné. Je také držitelem Medaile NATO za pomoc při rozšíření aliance.
První kolo vyhrál se ziskem 24,88 procenta hlasů. Během sčítání přitom zpočátku figuroval až na čtvrtém místě. S přibývajícími výsledky se dostal do čela.
Sám podle svého vyjádření očekával jiné složení finálové dvojice. Předpokládal, že do druhého kola postoupí kandidátka ANO Jana Hůlková.
„Každopádně to, že se utkám s paní Petrofovou ve finále, je svým způsobem pikantní záležitost, protože se známe tak dlouhou dobu,“ řekl ČTK. Dodal, že očekává věcnou soutěž bez vzájemných útoků.
Ceralová Petrofová: z vedení rodinné firmy do boje o Senát
[osoba:12_vlevo] Zuzana Ceralová Petrofová je podnikatelka a prezidentka hradecké společnosti Petrof, která vyrábí klavíry a pianina. Vystudovala Gymnázium J. K. Tyla a Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Působí také jako předsedkyně správní rady Univerzity Hradec Králové. Časopis Forbes ji pravidelně řadí mezi nejvlivnější ženy Česka.
Do druhého kola postoupila z druhého místa s 21,71 procenta hlasů. Už během sčítání vyzdvihovala podporu z obcí v okolí svého bydliště.
„Jsem moc ráda, že mi občané z vesnic, které s námi přímo sousedí, kde bydlím a které mám ráda, dali první místo,“ uvedla pro Hradeckou Drbnu.
Koho podpořili vyřazení kandidáti
Za Ceralovou Petrofovou se před druhým kolem postavili tři soupeři z prvního kola: Jana Hůlková z ANO, nezávislá Monika Nebeská a dosavadní senátor Jan Holásek.
„Se Zuzanou se známe už mnoho let a vím, že jí na Hradci a našem regionu záleží. Má za sebou řadu zkušeností, které může uplatnit i v Senátu,“ uvedl Holásek.
Její volbu doporučil svým příznivcům také neúspěšný kandidát SPD Ivan Picek. Už do voleb vstupovala s podporou lidovců.
Dvořáka podporují Hradecký demokratický klub, Piráti, TOP 09, Zelení, Liberálně ekologická strana, Volt Česko a Soukromníci.
Veřejně se za něj postavila také hradecká primátorka Pavlína Springerová. „Má zkušenosti, zná Hradec a věřím, že bude v Senátu dobře hájit zájmy našeho regionu,“ uvedla.
Lístky dostanete na místě, vybíráte jediného kandidáta
Na rozdíl od prvního kola nemusí voliči hledat hlasovací lístky ve schránkách. Lístky obou postupujících kandidátů budou připravené přímo ve volební místnosti.
Lidé, kteří se ze závažných důvodů, například kvůli nemoci či úrazu, nemohou dostavit osobně, mohou požádat o přenosnou volební schránku.
Na Trutnovsku a Rychnovsku druhé kolo nebude
V dalších dvou obvodech v Královéhradeckém kraji uspěli dosavadní senátoři už v prvním kole.
Na Rychnovsku obhájil mandát Jan Grulich z TOP 09, který porazil poslance ANO Petra Sadovského. Na Trutnovsku získal potřebnou nadpoloviční většinu dosavadní senátor Jan Sobotka ze STAN. Tamní voliči se proto k druhému kolu nevracejí.