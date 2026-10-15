Jan Skovajsa: Být první na Googlu už nestačí. AI přepisuje pravidla viditelnosti

Lidé stále častěji neklikají na odkazy, ale dostávají odpověď rovnou od AI. Pro firmy to znamená, že nestačí uspět ve vyhledávači. Musí se stát zdrojem, kterému věří i umělá inteligence.
SEO není mrtvé, ale přestává být jen o pozici ve výsledcích Googlu. Mění se v širší disciplínu. Vedle klasické návštěvnosti dnes řešíme i to, jestli značku umí AI pochopit, doporučit a citovat. Technická kvalita webu, autorita, obsah a relevance zůstávají. Změnilo se hlavně to, kde uživatel dostane odpověď. Často už na web vůbec neklikne.
Kde české firmy chybují
Spousta firem se pořád drží přístupu, který fungoval před pár lety. Obsah píšou pro staré SEO, ne jako skutečnou odpověď na otázku zákazníka. Podceňují autoritu mimo vlastní web, chybí jim zmínky v médiích, citace a recenze. A AI často nemá z čeho čerpat, protože informace o firmě nejsou jasně strukturované, chybí autoři a odbornost a popis značky si napříč internetem odporuje.
Samotná optimalizace webu proto nestačí. Důvěryhodnost se buduje i kvalitním obsahem, odborným autorstvím, mediálními zmínkami a recenzemi.
Foto: Pixabay Nezahazovat, ale rozšířit
Nástup AI neznamená, že by firmy měly zahodit svou dosavadní SEO strategii. Jde o její přirozené rozšíření. K běžné optimalizaci přibývá audit viditelnosti v AI, práce se strukturovanými daty, obsah zaměřený na konkrétní dotazy zákazníků a soustavné budování autority značky.
Promítá se to i do rozpočtů. U středně velkého e‑shopu se bavíme o desítkách až nižších stovkách tisíc korun měsíčně podle velikosti a konkurence. Výsledky nepřijdou za měsíc. Realisticky jde o půl roku až rok, protože budování důvěryhodnosti je dlouhodobá práce.
A garantované místo v odpovědích AI vám nikdo slíbit nemůže, stejně jako dřív nikdo férově negarantoval první pozici v Googlu. Co čeká SEO specialisty
Nezmizí, ale jejich role se výrazně změní. Kdo dělal jen klíčová slova, titulky a základní optimalizaci, bude pod velkým tlakem automatizace. Poroste naopak hodnota lidí, kteří rozumí technice, obsahu, značce, datům i PR a tomu, jak AI vybírá důvěryhodné zdroje.
Nejde o to nahradit jednu disciplínu druhou. Jde o širší pohled na to, jak je značka vidět. Kdo začne budovat důvěryhodnost pro vyhledávače i pro AI už teď, bude mít náskok.
Zdroje info: Autor, Jan Skovajsa, bondbot.cz, myTimi.cz Jan Skovajsa: Náhledové foto se svolením Jana Skovajsy
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Jan Skovajsa: Být první na Googlu už nestačí. AI přepisuje pravidla viditelnosti
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