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Jan Skovajsa: Být první na Googlu už nestačí. AI přepisuje pravidla viditelnosti

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Lidé stále častěji neklikají na odkazy, ale dostávají odpověď rovnou od AI. Pro firmy to znamená, že nestačí uspět ve vyhledávači. Musí se stát zdrojem, kterému věří i umělá inteligence.
Jan Skovajsa

Jan Skovajsa

Zdroj: Jan Skovajsa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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