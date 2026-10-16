Češi topí v kamnech špatně a ani to netuší: Expert popisuje 1 večerní chybu, která je připraví o většinu tepla ze dřeva

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Češi topí v kamnech špatně a ani to netuší: Expert popisuje 1 večerní chybu, která je připraví o většinu tepla ze dřevaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Večer před spaním se v mnoha domácnostech opakuje stejný rituál. Kamna se […]
burning firewood on fire pit
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 16.10.2026 03:56
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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