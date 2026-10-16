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Senioři mají od své pojišťovny nárok na tisíce korun. Velká část z nich o tom stále netuší

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Peněz není nikdy dost a ve stáří, kdy jsou lidé většinou odkázáni jen na podporu od státu, to platí dvojnásobně.
Senioři mají od své pojišťovny nárok na tisíce korun. Velká část z nich o tom stále netuší

Senioři mají od své pojišťovny nárok na tisíce korun. Velká část z nich o tom stále netuší

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/vjkombajn-money-3818438-1280.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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