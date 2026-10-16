Senioři mají od své pojišťovny nárok na tisíce korun. Velká část z nich o tom stále netuší

Peněz není nikdy dost a ve stáří, kdy jsou lidé většinou odkázáni jen na podporu od státu, to platí dvojnásobně.
Někdy si ale peníze můžeme nechat utéct, aniž bychom o tom věděli. Přesněji řečeno, spousta lidí nemá například tušení o tom, že si mohou nejrůznější zdravotní a preventivní vyšetření nechat zaplatit od své zdravotní pojišťovny a ušetřit tak nemalé částky.
Kde a jak si můžete o peníze požádat
O novinkách v oblasti prevence jsme vás informovali také na webu i60. Od letošního ledna mohou například praktičtí lékaři při preventivních prohlídkách častěji provádět laboratorní testy, jako je měření cukru a tuků v krvi nebo měření srdeční aktivity. Pokud je vám více než 65 let, můžete u své zdravotní pojišťovny čerpat spoustu benefitů. Každá nabízí trošku jiné, takže je dobré si nabídku pořádně prostudovat.
Dobré je vědět, že každý pojištěnec si musí o příspěvek sám požádat. Většinou stačí vyplnit jednoduchý formulář v mobilní aplikaci nebo na webu vaší pojišťovny. Pokud nejste zrovna příznivci online vyplňování formulářů, s dokladem o zaplacení je také možné žádost vyplnit osobně přímo na pobočce pojišťovny. Tam vám také v případě jakýchkoliv nejasností se vším poradí, aby nic nebránilo výplatě peněz.
Ilustrační foto: Pixabay
Bez preventivních prohlídek příspěvek nedostanete
Jakožto největší v České republice funguje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Její služby využívá více než polovina Čechů. Lidé nad 65 let, kteří chodí pravidelně na preventivní prohlídky ke svému praktickému lékaři a absolvovali v posledních dvou letech preventivní prohlídku (nikoliv preventivní prohlídku ani pravidelnou prohlídku u stomatologa), si mohou požádat třeba o příspěvek na pohybové aktivity a dentální hygienu. Činí maximálně 500 korun.
Na kurz trénování paměti můžete dostat příspěvek od pojišťovny. FOTO: Magnific
Až 500 korun vám VZP dá na trénink nebo testování paměti, například na doporučené kognitivní pomůcky. Příspěvek od 500 korun a výše dostanete na různé druhy očkování. Na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu pak mohou lidé získat 1000 korun v případě, že se v uplynulých 24 měsících zúčastnili alespoň jednoho předepsaného screeningového programu onkologických onemocnění. V tomto roce rozdá VZP na příspěvcích z fondu prevence rekordních celkem dvě a čtvrt miliardy korun.