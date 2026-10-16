Meteorologové varují: Česko čeká další ochlazení a přijde mnohem dříve, než jsme si mysleli

Do Česka míří frontální systém, který přinese více oblačnosti a místy déšť. V dalších týdnech se očekávají mrazy i sníh na horách.
Česko se probudilo do mrazivého rána a počasí se brzy začne měnit. Na Šumavě klesly teploty téměř k minus deseti stupňům Celsia a řidiči po celé republice museli odstraňovat námrazu z čelních skel. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) míří od západu k našemu území okludující frontální systém, který přinese více oblačnosti a místy déšť. Tím však chladné počasí zdaleka nekončí.
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Úterní ráno ovlivnila jasná noc, bezvětří a studený vzduch. Kolem šesté hodiny se teploty pohybovaly mezi minus třemi a plus pěti stupni. Nejchladněji bylo na šumavské Kvildě-Perle, kde meteorologové naměřili necelých minus deset stupňů. Během dne bude zpočátku jasno až polojasno, místy se ale objeví mlhy a nízká oblačnost. Odpoledne začne přibývat mraků v Čechách a večer také na Moravě a ve Slezsku. V Čechách se postupně místy přidá déšť. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů, při déletrvající nízké oblačnosti však zůstanou kolem devíti stupňů.
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Chladnější počasí se podle ČHMÚ udrží také v následujících týdnech. Dlouhodobý výhled pro období od 12. října do 8. listopadu naznačuje, že druhá polovina října bude teplotně mírně podprůměrná. „Následující dva týdny druhé poloviny října budou slabě chladnější, respektive na hranici průměru a podprůměru,“ upozornili meteorologové. Denní maxima se mají většinou pohybovat mezi sedmi a třinácti stupni, při mlhách může být kolem pěti stupňů. Noční teploty budou nejčastěji kolem dvou stupňů, v některých dnech ale klesnou pod bod mrazu. Závěr sledovaného období by měl být teplotně průměrný až mírně nadprůměrný.
Změna se projeví také na srážkách. První dva týdny mají být spíše sušší, ve vyšších polohách nad tisíc metrů se však může přechodně objevit sníh. Ve druhé polovině sledovaného období mají být srážky častější a na horách se očekává další sněžení. „Druhá polovina období již bude srážkově bohatší, na horách při srážkovějších epizodách v chladnějším vzduchu bude sněžit a sněhová pokrývka již může zůstat i po několik dní ležet,“ uvedl ČHMÚ. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali, jak bude vypadat letošní zima.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu ČHMÚ, Facebook Český hydrometeorologický ústav
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