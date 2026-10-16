Test znalostí říkanek z českého slabikáře: Kdo projde 10 otázek bez chyby, může být mimořádně pyšný

Pro několik generací školáků znamenal slabikář jednu z prvních skutečných knih v životě. Nešlo však jen o pomůcku k poznávání písmen.
Dnešní představa slabikáře jako barevné knížky plné obrázků, říkanek a jednoduchých vět vznikala postupně. První české slabikáře se objevovaly už v 16. století a jejich náplň byla od současných učebnic značně odlišná. Vedle základů čtení v nich měly výrazné místo náboženské texty, jednoduché poučky a básně. Národní pedagogické muzeum uvádí jako nejstarší český slabikář tohoto typu tisk Jana Günthera z roku 1547.
Písmeno mělo dítě především naučit číst
Významný posun přišel v souvislosti s proměnou školství v 18. a 19. století. Slabikář se postupně stával promyšlenější učební pomůckou, která měla dětem usnadnit spojování písmen, slabik a celých slov. Výraznou stopu zanechal také Slabikář pro školy obecné Adolfa Frumara a Jana Jursy z roku 1898. Jeho ilustrace vytvořil Mikoláš Aleš a kniha ovlivnila podobu dalších českých slabikářů.
Do historie se výrazně zapsal také slabikář Poupata spojený se jménem pedagoga a básníka Josefa Kožíška. Jeho texty byly určeny nejmenším čtenářům a výraznou roli zde hrála také obrazová stránka. Spojení jednoduchého textu, rytmu a ilustrací pomáhalo dětem vnímat čtení jako něco víc než školní povinnost. Některé verše z této tradice přetrvaly v dětské kultuře dodnes, například známý příběh o nemocném mravenečkovi.
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To, co děti viděly na obrázcích a o čem četly, nebylo náhodné. Učebnice měla nejen naučit techniku čtení, ale také zprostředkovávat určitý obraz světa. Po roce 1948 se například české slabikáře až do 70. let vyvíjely pod vlivem sovětských učebnic elementárního čtení a psaní. V období 1951-1989 přitom postupně vyšly tři hlavní české slabikáře, takže ani tehdejší generace neměly po celé období jednu jedinou učebnici.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Památník národního písemnictví, Kramerius Národní knihovny, Facebook Nostalgie co v nás žije
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