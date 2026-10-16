Neobyčejně štědrý přivýdělek pro důchodce na zimu 2026: Zájemci si přijdou i na 350 Kč za hodinu

Zimní sezona nabízí důchodcům možnost přilepšit si k penzi. Firmy hledají pomoc při úklidu sněhu, třídění balíků i výrobě vánočních dekorací.
Před Vánoci je už tradicí, že zaměstnavatelé a firmy potřebují víc pracovníků než během roku. Zájemci z řad seniorů si mohou
vybírat z fyzicky náročných činností i méně namáhavé administrativy. Nicméně pozor, nejlepší nabídky poměrně rychle mizí, proto se vyplatí začít ideálně hledat už na podzim. Odklízení sněhu anebo třídění balíčků
Zajímavou, leč náročnou příležitostí je zimní údržba v Neratovicích. Zaměstnavatel hledá pracovníka na odklízení sněhu v parkovacím domě a nabízí krásných 350 korun za hodinu. Navíc poskytuje měsíční paušál 3 000 korun za držení pohotovosti. Práce zahrnuje používání sněhové frézy a posyp nájezdů proti náledí. Počítá
se s obdobím od 1. prosince 2026 do 31. března 2027. I když může jít o výhodný přivýdělek, práce chce dobrou kondici a ochotu pracovat v chladném počasí. Před nástupem je vhodné si ověřit, jak přesně se platí pohotovost a případné výjezdy.
Předvánoční nápor zažívají také logistické firmy. V depu v Jiřicích u Humpolce se podle inzerátu nabízí 195 až 205 korun za hodinu.
Noční směny mohou být placené lépe, v okolí Prahy se objevila nabídka až 300 korun za hodinu. Zájemci by však měli zvážit, zda jim vyhovuje noční režim a fyzická manipulace s balíky.
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Alternativou je pak i zákaznická podpora internetových obchodů. Práce zahrnuje telefonování, vyřizování e-mailů a pomoc s objednávkami.
Některé pozice umožňují pracovat z domova a odměna se může pohybovat kolem 350 korun za hodinu. Vždy je ale potřeba ověřit konkrétní náplň práce i požadovanou pracovní dobu. Fotografie: Pixabay Vánoční dekorace jako příjemná alternativa
Pro zručné seniory může být vhodná také výroba sváteční výzdoby. Nabídka z pražských Kunratic uváděla odměnu 200 až 230 korun za hodinu za kompletaci dekorací pro obchodní centra a vánoční trhy. Výhodou byla možnost domluvit si směny individuálně. Rukodělná činnost navíc může přinášet víc než jen peníze.
Výzkumy PubMed zaměřené na tvořivé aktivity u starších lidí naznačují možné přínosy pro náladu, sebevědomí a zvládání stresu. Práce pomáhá udržet denní režim a poskytuje kontakt s dalšími lidmi. Účinek ovšem záleží na konkrétní činnosti i pracovním prostředí. Brigáda by neměla vést k přetížení ani zbytečnému stresu. Pozor na příplatky a podmínky dohody
Uvedená hodinová sazba nemusí znamenat konečný výdělek. Rozhoduje počet odpracovaných hodin, případná pohotovost i příplatky za noční práci, víkendy nebo svátky.
Pravidla se liší podle pracovněprávního vztahu, proto je důležité si podmínky ověřit před podpisem dohody. Zájemci by měli zkontrolovat také fyzickou náročnost, délku směn a termín výplaty. Podezřelé jsou nabídky s nejasnou náplní práce nebo požadavkem na platbu předem.
Firmy nabírají sezonní pracovníky často s předstihem. Včasné hledání dává možnost porovnat více nabídek a vybrat si práci podle zdravotních možností i časových potřeb.
Nejvyšší hodinová sazba nemusí být automaticky nejlepší volbou. Důležitá je také bezpečnost, férové podmínky a dostatek času na odpočinek. Třeba ale takoví rakouští senioři pracovat ani nemusí. Jak jsme psali na SvětěKreativity.cz, pobírají důchody, o kterých se nám tady ani nesní.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
MPSV, PubMed, PubMed, Práce
Článek
Zimní přivýdělek pro důchodce: za některé práce nabízí stovky korun na hodinu, rozhoduje ale i náročnost pochází z webu Světkreativity.