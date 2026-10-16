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Neobyčejně štědrý přivýdělek pro důchodce na zimu 2026: Zájemci si přijdou i na 350 Kč za hodinu

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Zimní sezona nabízí důchodcům možnost přilepšit si k penzi. Firmy hledají pomoc při úklidu sněhu, třídění balíků i výrobě vánočních dekorací.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:53

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