Vesmír možná není tak výbušný, jak jsme si mysleli. Vědci zpochybnili hypernovy

Astronomové možná přisuzovali některým starým hvězdám mnohem dramatičtější minulost, než skutečně měly. Výzkumníci z University College London zjistili, že několik hvězd považovaných za důkaz extrémně silných hypernov lze vysvětlit obyčejnými supernovami. Rozhodující nebyla síla exploze, ale způsob, jakým se její materiál rozptýlil do okolního prostoru.
Hypernova je označení používané pro mimořádně energetickou explozi velmi hmotné hvězdy. Zatímco běžná supernova s kolapsem jádra uvolňuje energii řádově kolem 10^51 ergů, u hypernov se počítá s hodnotami kolem 10^52 ergů a výše. Právě tak extrémní události měly podle dosavadních interpretací vysvětlovat podivné zastoupení prvků v některých velmi starých hvězdách.
Jenže právě tento předpoklad teď dostal zásah.
Exploze není dokonale promíchaná koule
Anmol Aggarwal a Ralph Schönrich z Mullard Space Science Laboratory při UCL se zaměřili na předpoklad, který se v jednodušších modelech snadno přehlédne. Materiál vyvržený při supernově se nemusí do okolního prostoru rozptýlit rovnoměrně.
Jedním směrem může letět větší množství kyslíku, jiným zase síry nebo materiálu z hlubších vrstev původní hvězdy. Nově vznikající hvězda pak nemusí obsahovat reprezentativní vzorek celé supernovy. Může vzniknout právě z části trosek, jejichž chemické složení vypadá neobvykle.
Aggarwalův tým tento efekt zapracoval do matematických modelů a výsledek byl překvapivý. Tři ze čtyř zkoumaných hvězd, jejichž chemické složení bylo dříve spojováno s hypernovami, bylo možné lépe vysvětlit běžnou supernovou s nerovnoměrně rozptýleným materiálem.
Jedna z prací vyšla v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Autoři ji pojmenovali příznačně Mixing stochasticity relinquishes evidence for magnetorotational hypernovae.
Záhadný obr nepotřeboval jednu gigantickou explozi
Ještě zajímavější byl případ neobvyklého červeného obra v halu Mléčné dráhy. Jeho složení obsahuje nezvykle vysoké zastoupení těžkých prvků včetně stříbra a uranu. Tato chemická stopa patřila mezi argumenty pro magnetorotační hypernovu.
Nový model ale našel přesvědčivější scénář. Hvězda mohla vzniknout z materiálu obohaceného běžnou supernovou s kolapsem jádra a současně materiálem pocházejícím ze splynutí neutronových hvězd. Autoři uvádějí, že jejich model odpovídá pozorovanému chemickému složení lépe než původní varianta s jedinou hypernovou.