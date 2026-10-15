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Vesmír možná není tak výbušný, jak jsme si mysleli. Vědci zpochybnili hypernovy

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Některé hvězdy měly být potomky extrémních hypernov, explozí mnohonásobně silnějších než běžná supernova. Nové modely UCL ale ukazují, že jejich zvláštní chemické složení může mít mnohem obyčejnější původ.
Vesmír možná není tak výbušný, jak jsme si mysleli. Vědci zpochybnili hypernovy

Vesmír možná není tak výbušný, jak jsme si mysleli. Vědci zpochybnili hypernovy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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