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Nejpodivnější mrak na Marsu má 1 800 kilometrů. Vědci teď zjistili, co v něm je

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Nad obřím vulkánem Arsia Mons se každé ráno rodí mrak dlouhý až 1 800 kilometrů. Nová studie ukazuje, že může vznikat procesem, který se dosud v žádné planetární atmosféře nepodařilo prokázat.
Nejpodivnější mrak na Marsu má 1 800 kilometrů. Vědci teď zjistili, co v něm je

Nejpodivnější mrak na Marsu má 1 800 kilometrů. Vědci teď zjistili, co v něm je

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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