Nejpodivnější mrak na Marsu má 1 800 kilometrů. Vědci teď zjistili, co v něm je

Mars dokáže vytvořit mrak, vedle kterého jsou pozemské bouřkové systémy mrňata. Arsia Mons Elongated Cloud, zkráceně AMEC, se táhne od stejnojmenné sopky až do vzdálenosti 1 800 kilometrů. Objevuje se opakovaně během jara a léta na jižní polokouli Marsu, ráno rychle naroste a následně zmizí.
Samotný oblak vědci znají už několik let. Evropská sonda Mars Express jej podrobně sleduje a 24. června 2024 pořídila například snímek, na kterém měl přibližně 980 kilometrů. Záhada ale spočívala v něčem jiném. Běžné modely atmosféry nedokázaly přesvědčivě vysvětlit, jak přesně vzniká.
Led bez prachu? Na Marsu to zřejmě jde
Tým vedený Jorgem Hernándezem-Bernalem z francouzské laboratoře LMD nyní přišel s neobvyklým vysvětlením. Studie publikovaná 7. října v časopise Nature Geoscience ukazuje, že při vzniku oblaku může docházet k homogenní nukleaci vodní páry.
Za normálních okolností potřebuje vznikající led drobnou částici, například prach, na které se začne tvořit. U AMEC by ale voda mohla přecházet přímo do ledových částic bez takového zárodku.
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Podmínky k tomu vytváří samotná Arsia Mons. Sopka se zvedá zhruba 20 kilometrů nad okolní krajinu a proudící vzduch nad ní vytváří mohutnou atmosférickou vlnu. Vzduch vystoupá během několika minut o několik kilometrů a prudce se ochladí. Podle simulací může jeho teplota během deseti minut klesnout přibližně o 30 stupňů.
Vzniknou tak extrémní podmínky, ve kterých může relativní vlhkost vystoupat na hodnoty potřebné zrovna pro homogenní nukleaci.
Model fungoval až s fyzikou, která měla zůstat v učebnicích
Homogenní vznik ledu přímo z vodní páry fyzika zná, ale v reálné planetární atmosféře dosud nebyl potvrzen. Uvažovalo se o něm například ve vyšších vrstvách atmosféry Země nebo Venuše.
Když jej vědci přidali do meteorologického modelu Marsu, simulovaný oblak se začal výrazně podobat tomu, který skutečně pozoruje Mars Express. Autoři přitom upozorňují, že model ještě nedokáže reprodukovat úplně každý detail. Výsledek proto není přímým pozorováním procesu, ale podle studie představuje silný důkaz, že na Marsu skutečně probíhá.
Na práci se vedle Jorgeho Hernándeze-Bernala podíleli také Anni Määttänen, Aymeric Spiga a François Forget. Pozorovací data pocházejí mimo jiné z kamer Visual Monitoring Camera a High Resolution Stereo Camera sondy Mars Express a přístroje OMEGA.