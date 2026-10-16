Když dojde WC blok, zkušené hospodyňky sáhnou po mýdle za pár korun. Mísa je zářivě bílá a vůně vydrží celé dny

Je neděle večer a z modré kostky v košíčku pod okrajem mísy zbyl jen plastový obal. Drogerie mají zavřeno, takže přichází na řadu domácí improvizace. Prázdný držák stačí vyndat, umýt a místo náplně do něj vložit kus tuhého mýdla přivázaný na provázku. Každé spláchnutí kostku opláchne, uvolní z ní trochu mycích látek a parfému a toaleta zase voní.
Mýdlo do záchodu krok za krokem: držák, provázek, nebo sáček
Nejjednodušší varianta využívá to, co už v koupelně visí. Prázdný držák po WC bloku omyjte horkou vodou se saponátem a nechte oschnout. Kostku mýdla provrtejte, nebo ji ovažte provázkem, a usaďte ji do košíčku tak, aby pod okrajem mísy pevně držela. Proud vody ji má při spláchnutí jen omývat. Volně plovoucí mýdlo v míse ani v nádržce nemá co dělat.
Druhá cesta vede přímo do splachovací nádržky. Mýdlo vložte do textilního sáčku, zavažte ho na uzel a zavěste ke stěně nádržky. Tady platí přísnější pravidla:
sáček nesmí překážet plováku ani napouštěcímu ventilu, nesmí ležet u výpustného ventilu, kde by mohl bránit dosednutí těsnění, po prvních několika spláchnutích zkontrolujte, jestli se nepohnul, při jakékoli potíži s napouštěním nebo vypouštěním ho okamžitě vytáhněte.
iReceptář přišel s ještě jinou obměnou: do PET lahve s provrtanými dírkami nastrouhat mýdlo „s jelenem“, přilít ocet a lahev postavit do nádržky. Tato verze má pomáhat s automatickou údržbou toalety, vyžaduje ovšem víc místa a pečlivější umístění.
Kdy kostku vyměnit? Pevný interval žádný zdroj neuvádí. Podle nás je čas na novou ve chvíli, kdy mýdlo změkne, začne být slizké nebo se drobí, vůně vyprchá, případně se zhorší splachování.
Proč tuhé mýdlo v míse čistí a provoní
Za účinkem stojí obyčejná chemie. Mýdlo obsahuje povrchově aktivní látky, takzvané tenzidy. Jak vysvětluje
American Cleaning Institute, tyto molekuly snižují povrchové napětí vody, takže lépe smáčí keramiku. Jeden konec každé molekuly přitahuje vodu, druhý se váže na mastnotu. Kolem nečistoty se vytvoří drobné shluky zvané micely, které ji udrží ve vodě a odnesou s sebou do odpadu.
U toalety to znamená drobnou dávku mycích látek při každém spláchnutí. Lehký mastný povlak se tak nestihne usadit a mísa zůstává opticky čistší a světlejší. K tomu se přidává parfém, který se z omývané kostky uvolňuje průběžně.
Jak dlouho vůně vydrží, záleží na velikosti kostky, intenzitě parfemace a na tom, kolikrát denně se splachuje. Změřený údaj pro mýdlo v držáku chybí. Pro představu: MagazínDoma uvádí u pěti kapek éterického oleje na ruličce toaletního papíru výdrž zhruba tři dny. Dvousetgramová kostka mýdla by podle našeho odhadu měla vonět spíš dny až týdny.
Své hranice ale mýdlový trik má a stojí za to je znát. Tvrdá voda obsahuje vápník a hořčík a podle
americké geologické služby USGS reagují tyto minerály s většinou mýdel za vzniku nerozpustného povlaku. V oblastech s vápenitou vodou proto kostka vodní kámen nerozpustí, spíš naopak. Na kámen, staré žluté mapy a dezinfekci zůstává ocet, kyselina citronová, specializovaný WC čistič a hlavně štětka. Mýdlo v držáku se tedy hodí na údržbu mezi dvěma pořádnými úklidy. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jelen za necelých padesát korun proti WC blokům z drogerie
Proč právě jádrové mýdlo? Je tuhé, velké, levné a k mání v každé drogerii i v supermarketu. Klasický Jelen od českého výrobce Schicht stál v říjnu 2026 v dm 49,50 Kč za 200 g. Podle složení obsahuje 30 % a více mýdla, méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek a parfém. Žádná barviva, žádná dezinfekce.
Srovnali jsme ho s nabídkou WC bloků v drogerii Teta ve stejném období:
Produkt Balení Cena Za kus Za 100 g Jelen jádrové mýdlo 200 g 49,50 Kč 49,50 Kč 24,75 Kč Q-Power náhradní kostka 40 g 19,90 Kč 19,90 Kč 49,75 Kč Bref Power Active Lemon 3 × 50 g 69,90 Kč 23,30 Kč 46,60 Kč Bref Color Auto Active 3 × 50 g 74,90 Kč 24,97 Kč 49,93 Kč Domestos Power 5 5 × 50 g 114,90 Kč 22,98 Kč 45,96 Kč
Přepočet na gram mluví jasně. Mýdlo vychází zhruba na polovinu ceny nejlevnějších bloků. Pokud kostku rozkrojíte na čtvrtiny, padesátigramový kus do držáku vás vyjde zhruba na 12,40 Kč, tedy asi o polovinu méně než jedna náplň Bref nebo Domestos. Celá kostka najednou je naopak dražší než náhradní Q-Power, takže krájení se vyplatí.
WC bloky jsou ovšem účelové výrobky formulované na průběžné čištění a často i na ochranu proti vodnímu kameni, což kostka mýdla nedokáže. V ceně platíte za specializaci, u mýdla šetříte díky dostupnosti a jednoduchosti. Kdo chce mýdlo použít, ať sáhne po nebarveném nebo slabě parfemovaném. Sytě barevné kostky s výraznou vůní mohou podle nás zabarvit plast nádržky a citlivějším lidem vadit kvůli alergenním parfémům.
Mýdlo, WC blok, nebo tableta do myčky? Co snese nádržka, septik a domácí ČOV
Na internetu koluje i jiný úsporný trik: tableta do myčky hozená přes noc do mísy. Patří ale do jiné kategorie. Tableta Denkmit All in One stojí v dm 3,30 Kč za kus a obsahuje polykarboxyláty, bělidla na bázi kyslíku, neiontové tenzidy a enzymy. Výrobce ji určuje do myček a varuje před mícháním s jinými čisticími prostředky. MagazínDoma k ní navíc doporučuje předem vydrhnout mísu houbičkou s octem a ráno dočistit kartáčem. Autorský test serveru Náš dům dopadl rozpačitě: tableta se rozpouštěla desítky minut až hodiny a výsledek autoři označili za „nic moc“.
Rozdíl mezi všemi třemi možnostmi vystihuje přehled:
Tuhé mýdlo: průběžné malé dávky tenzidů a vůně, bez dezinfekce a bez odvápnění. WC blok: průběžná péče s formulací pro toaletu, často s ochranou proti kameni. Tableta do myčky: jednorázový silnější zásah s bělidlem a enzymy, určený pro nádobí.
Pro domy mimo kanalizaci je právě dávkování klíčové. Americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA uvádí, že bakterie v septiku se po malém množství běžných čisticích prostředků obvykle zotaví, přesto se má do systému pouštět co nejméně chemie. Nálepky jako „netoxické“ nebo „bezpečné pro septik“ označuje za marketing. Domovní čistírny odpadních vod jsou citlivější. Provozní řád ČOV Klaro EASY od firmy ASIO výslovně uvádí, že dezinfekce usmrcuje čisticí bakterie a chlorové prostředky do čistírny nepatří. Firma ZAKRA dodává, že biologickému čištění vadí hlavně koncentrované dávky.
Tady mýdlo podle nás vyniká. Malý kus bez dezinfekčních přísad uvolní při každém spláchnutí jen špetku mycích látek a vy přesně víte, co do odpadu posíláte. Majitelům septiků a ČOV doporučujeme menší kostku a respekt k návodu vlastní čistírny.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková