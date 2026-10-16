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Češi netuší, co smí šéf během neschopenky: Prvních 14 dní vás může kontrolovat, chyba se může vymstít i výpovědí

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Horečka vás drží v posteli, když se bytem rozezní zvonek. Za dveřmi […]
Češi netuší, co smí šéf během neschopenky: Prvních 14 dní vás může kontrolovat, chyba se může vymstít i výpovědí

Češi netuší, co smí šéf během neschopenky: Prvních 14 dní vás může kontrolovat, chyba se může vymstít i výpovědí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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