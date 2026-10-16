Češi netuší, co smí šéf během neschopenky: Prvních 14 dní vás může kontrolovat, chyba se může vymstít i výpovědí

Horečka vás drží v posteli, když se bytem rozezní zvonek. Za dveřmi čeká člověk, kterého k vám vyslal zaměstnavatel, aby ověřil, že jste opravdu doma. Leckoho by taková návštěva zaskočila, přitom ji zákon zaměstnavatelům výslovně dovoluje. Kdo pravidla nezná, může přijít o peníze a ve vážném případě i o práci.
Prvních čtrnáct dní smí šéf zazvonit
Během prvních 14 kalendářních dnů nemoci vám místo mzdy platí náhradu zaměstnavatel. Teprve potom nastupuje nemocenská od státu. Proto mu zákoník práce v § 192 přiznává právo v tomto období ověřit, jestli dodržujete režim, který vám určil lékař.
Kontrolu může udělat osobně, poslat pověřeného kolegu, nebo si na ni najmout specializovanou firmu. Vy jste povinni ji umožnit. Od lékaře si zaměstnavatel smí vyžádat adresu, kde se léčíte, a dobu povolených vycházek. Když kontrola odhalí porušení režimu, může firma požádat lékaře o jeho zhodnocení. Vaši diagnózu ani jiné údaje o zdraví nezjistí.
Přečtěte si také: V Česku můžete mít klidně důchod 50 000 Kč. Víme, kolik byste museli vydělávat, abyste na něj dosáhli Na kontrolu smí zaměstnavatel poslat i pověřeného kolegu nebo najatou firmu a nemocný ji musí umožnit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kontroluje se adresa a vycházky
Rozsah kontroly je úzký. Ověřuje se pouze to, jestli jste opravdu na nahlášené adrese a jestli z ní odcházíte jen v době, kterou vám lékař povolil. Co doma děláte, zaměstnavateli nepřísluší posuzovat. Když vás kontrolor zastihne při stěhování nábytku nebo úklidu sklepa, firma vás za to sama potrestat nemůže a zbývá jí jen podnět úřadu.
Pracovní neschopnost řadí zákoník práce mezi překážky v práci, které firma musí omluvit. Po dobu nemoci tedy nemáte povinnost pracovat a běžnou práci po vás zaměstnavatel chtít nemůže.
Jmenovka na dveřích a hlášení stěhování
Aby kontrola vůbec šla provést, musí být vaše místo pobytu řádně označené. Na co si dát pozor:
Přečtěte si také: Čeští senioři zbytečně v lékárnách přeplácí za léky. Stačí říct tuhle 1 věc a účet se sníží klidně o 40 % Na dveřích by měla být jmenovka a zvonek musí fungovat. Když někdo zazvoní, otevřete, prokažte svou totožnost a předložte rozhodnutí o pracovní neschopnosti. Léčit se jinde, třeba u rodičů nebo na chalupě, můžete jen s předchozím souhlasem lékaře. Během prvních dvou týdnů musíte navíc změnu adresy předem a prokazatelně oznámit zaměstnavateli, nejlépe písemně nebo e-mailem. Vycházka navíc může stát peníze
Zjistí-li kontrola, že nejste doma mimo povolené vycházky, zaměstnavatel o tom musí sepsat záznam. Jeho kopii dostanete vy, váš lékař a správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa, kde se léčíte. Podle toho, jak vážné porušení bylo, vám firma může náhradu mzdy snížit, nebo ji nevyplatit vůbec.
Výpověď jen za hrubý prohřešek
Nejtvrdší sankcí je výpověď podle § 52 písm. h) zákoníku práce. Firma k ní smí sáhnout jen tehdy, když zaměstnanec v prvních 14 dnech nemoci poruší povinnost zůstávat doma a dodržovat vycházky zvlášť hrubým způsobem. Ústavní soud tuto možnost potvrdil a zdůraznil, že výpověď připadá v úvahu jen u nejzávažnějšího porušení. Jako typický případ odborníci uvádějí nemocného, který si během neschopenky přivydělává jinou prací nebo odjede na rekreaci.
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Taková výpověď může přijít i ve chvíli, kdy jste ještě nemocní, protože běžná ochrana nemocného zaměstnance se na ni nevztahuje. Výjimkou jsou těhotné ženy a rodiče na mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené. Oba tresty najednou ale dostat nemůžete. Kdo za porušení režimu dostal výpověď, tomu už zaměstnavatel za stejný prohřešek náhradu mzdy krátit nesmí.
Samotná chybějící jmenovka k výpovědi nestačí. Nejvyšší soud rozhodl, že neoznačené místo pobytu, kvůli kterému se kontrola nepovedla, důvodem k výpovědi není.
Po dvou týdnech hlídá režim už jen úřad
Patnáctým dnem nemoci zaměstnavatelovo právo chodit na kontroly zpravidla končí. Režim pak hlídají už jen pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení, kteří smějí kontrolovat po celou dobu neschopenky, tedy i v prvních dvou týdnech. Firma jim může dát podnět, aby se na vás přišli podívat nebo aby prověřili, jestli je neschopenka vůbec oprávněná. Pokud kontroloři porušení zjistí, úřad vám může nemocenskou krátit, nebo ji odebrat.
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Rozdíl mezi prvními dvěma týdny a dalším obdobím přehledně shrnuje tabulka:
Co se mění Prvních 14 dní nemoci Od 15. dne nemoci Kdo vám platí Zaměstnavatel (náhrada mzdy) Stát (nemocenská) Kontrola ze strany firmy Ano, osobně, přes pověřeného kolegu nebo najatou firmu Zpravidla ne, firma může dát podnět úřadu Finanční postih za porušení režimu Snížení nebo nevyplacení náhrady mzdy Krácení nebo odebrání nemocenské
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187, https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/vypoved-z-duvodu-poruseni-rezimu-prace-neschopneho-pojistence-mnoho-povyku-pro-nic, https://epravo.cz/top/clanky/porusovani-rezimu-docasne-pracovni-neschopnosti-zamestnancem-a-moznosti-zamestnavatele-ve-vztahu-k-zamestnanci-118312.html, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/loni-ossz-zkontrolovaly-kazdeho-osmeho-docasne-praceneschopneho-na-tzv-neschopence, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/vypoved-behem-pracovni-neschopnosti/
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