Česnek nikdy neskladujte v lednici. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim plesniví a ztrácí chuť

Otevřete přihrádku na zeleninu, rozloupnete stroužek a uprostřed svítí zelený výhonek. Vedlejší palička je na omak měkká a pod slupkou se jí dělají tmavé skvrny. Do omáčky pak jde česnek, který místo výrazné vůně jen nahořkle štípe na jazyku.
Kolik domácností česnek do chladu ukládá, přesně nikdo nespočítal. V lednici ale končí velmi často, hned vedle cibule, protože chlad bereme jako univerzální pojistku proti kažení. U česneku to funguje obráceně a důvod je docela prostý.
Lednice česneku namluví, že přišla zima
Každý stroužek je vlastně sadba, ze které má na záhonu vyrůst nová rostlina. Dokud leží v suchu a v obyčejné místnosti, zůstává v klidu. Teplota kolem 4 °C, na kterou bývá nastavená běžná domácí lednice, ho ale z tohoto klidu probudí a stroužek začne hnát zelený výhonek.
Přečtěte si také: Ani sušení, ani mražení. Češi přišli na geniální způsob, jak uschovat ořechy, aby vydržely i 2 roky
Příručka Kalifornské univerzity o bezpečném uchovávání česneku proto domácí lednici označuje za nevhodnou pro delší skladování. Právě tahle teplota totiž klíčení podporuje. Na stejný problém upozorňují i české kuchařské a zahrádkářské weby.
Naklíčený stroužek se dá sníst, jen hořkne
Zelený klíček zdraví neublíží a stroužek s ním klidně uvaříte. Tatáž kalifornská příručka ho ale bere jako znamení, že česnek má nejlepší kvalitu za sebou, a v jídle se to pozná podle nahořklé pachuti. Pokud ho nechcete vyhodit, rozpulte ho podélně a zelené jádro vyloupněte špičkou nože.
Vlhký vzduch v lednici přidává další potíž. Česnek potřebuje sucho, a když se na slupkách drží vlhkost, snadno se na nich uchytí plíseň. Plesnivé stroužky už do kuchyně nepatří.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude šťavnatý jako z vídeňské kavárny, když do náplně přidáte 1 věc Do lednice patří jen oloupané zbytky
Výjimku tvoří česnek, který už jste načali. Oloupané stroužky, které zbyly po vaření, uložte do chladu v dobře uzavřené krabičce, jinak od nich načichne máslo i sýr. Vydrží zhruba týden, nasekaný česnek jen pár dní.
Hodně lidí si stroužky nakládá do sklenice s olejem a tenhle postup skrývá jedno vážné riziko. Olej je odřízne od vzduchu a při pokojové teplotě tak ve sklenici vzniká prostředí, ve kterém se může množit bakterie způsobující botulismus. Kalifornská příručka proto radí takovou směs držet v lednici nejvýš čtyři dny, případně ji rovnou zamrazit.
Na delší dobu se hodí mrazák. Zvládne česnek v jakékoli podobě, od celých paliček po jednotlivé stroužky se slupkou i bez ní, a vy si pak berete jen tolik, kolik zrovna potřebujete.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani prášek. Rezavý nůž bude zase jako nový díky 1 věci, kterou máte v lednici
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co skladujete Kam patří Jak dlouho vydrží Oloupané stroužky, které zbyly po vaření do chladu v dobře uzavřené krabičce stroužky zhruba týden, nasekaný česnek jen pár dní Stroužky zalité olejem do lednice, případně do mrazáku v lednici nejvýš čtyři dny Celé paličky i stroužky se slupkou i bez ní do mrazáku na delší dobu Proč česnek v igelitu plesniví
Dokud palička zůstane pohromadě a má kolem sebe dost vzduchu, drží ji suché papírové šupiny v dobré kondici. Potíže začnou ve chvíli, kdy česnek zavřete do plastového sáčku nebo dózy s víkem. Vlhkost nemá kudy uniknout a sráží se přímo na slupkách.
Když česnek přinesete z obchodu ve fólii nebo zavřené krabičce, rovnou ho z tohoto balení vysypte. Vystačí mu proutěná ošatka nebo dřevěná přepravka od ovoce, hlavně aby kolem paliček mohl proudit vzduch. Stroužky odlamujte až ve chvíli, kdy je opravdu použijete, protože rozebraná palička se kazí rychleji.
Přečtěte si také: Houby nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a netuší, proč jim pak smaží jako guma Česnek vydrží nejdéle tam, kde kolem paliček může volně proudit vzduch. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Spíž vyhraje nad kuchyňskou linkou
Nejlepší místo pro česnek je tmavé, suché, vzdušné a spíš chladné, s teplotou, která během dne moc nekolísá. Takové podmínky nabízí spíž, komora, nevytápěná chodba nebo sklep, pokud v něm není vlhko.
Kuchyňská linka vedle rychlovarné konvice nebo myčky patří naopak k nejhorším místům, protože z nich po každém použití stoupá horká pára. Česnek pak střídavě vlhne a zase vysychá. Nevyhovuje mu ani místo u radiátoru, kde rychle ztrácí vodu.
Ve správných podmínkách vydrží celé paličky čerstvé několik měsíců. Když už stroužky začnou vyhánět klíček nebo trochu povadnou, je čas je zpracovat, třeba nasekat a zamrazit. Stroužky s plísní, tmavými skvrnami nebo houbovitou dužinou vyhoďte.
Přečtěte si také: Kolik si v Německu vydělá pomocná kuchařka v nemocnici? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím
Zdroje: https://ccfruitandnuts.ucanr.edu/sites/default/files/2020-09/335681.pdf, https://www.denik.cz/hobby/cesnek-skladovani.html, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/641689-ne-vsem-potravinam-lednice-prospiva-tyhle-tam-urcite-nedavejte, https://www.arecenze.cz/?p=336881, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-zahrada-chystate-se-sklidit-cesnek-poradime-jak-na-to-abyste-si-urodu-neznicili-40529807, https://www.tastingtable.com/789223/the-absolute-best-ways-to-keep-garlic-fresh, https://www.canr.msu.edu/resources/michigan_fresh_garlic, https://www.ceskestavby.cz/clanky/nejen-pro-pripad-upiru-jak-uchovat-cesnek-co-nejdele-pri-sile-34225.html