Za tuhle práci si mladí Češi umí vydělat přes 60 tisíc měsíčně: Rodiče to nechápou a radí jim najít si pořádné zaměstnání

Když mladý člověk u nedělního oběda přizná, že se živí správou sociálních sítí, často sklidí rozpačité ticho. Pro starší generaci zní „dělat Instagram“ spíš jako koníček pro volné odpoledne. Oficiální statistiky ale ukazují obor, ve kterém se dá vydělat víc, než si většina rodičů dokáže představit.
Kolik se za správu sítí opravdu platí
Nejpřesnější data o výdělcích nabízí Informační systém o průměrném výdělku, který vydává ministerstvo práce. Správci sociálních sítí v něm nemají vlastní řádek, nejblíž k nim mají specialisté v oblasti marketingu. Ti měli v roce 2025 v podnikatelské sféře medián hrubé měsíční mzdy 70 081 Kč, polovina z nich tedy brala ještě víc. Český statistický úřad vyčíslil celostátní průměrnou hrubou mzdu za 2. čtvrtletí 2026 na 51 966 Kč, takže ji mzdy marketingových specialistů výrazně převyšují, přestože tato data pocházejí z roku 2025.
Přímo na pozici social media specialisty se zaměřuje platový průzkum serveru Platy.cz. Podle stavu v říjnu 2026 má osm lidí z deseti hrubou mzdu mezi 33 409 a 68 328 Kč a nejlépe placená desetina se dostává ještě výš. Respondenti, kteří se do průzkumu na této pozici zapojili, mají v průměru 30 let.
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Mzdové údaje z obou zdrojů přehledně shrnuje tabulka:
Zdroj Koho údaj popisuje Co údaj ukazuje Období Informační systém o průměrném výdělku (ministerstvo práce) specialisty v oblasti marketingu v podnikatelské sféře medián hrubé měsíční mzdy 70 081 Kč rok 2025 platový průzkum serveru Platy.cz social media specialisty hrubou mzdu mezi 33 409 a 68 328 Kč u osmi lidí z deseti stav v říjnu 2026 Jistota má pro každou generaci jinou podobu
Starší generace si stabilitu často spojuje s jedním zaměstnavatelem, u kterého člověk vydrží celé roky. Kdo místo toho skládá příjem z několika zakázek najednou, může v očích rodičů působit, jako by pořád hledal to pravé místo.
Mladí přitom po stabilitě touží také, jen k ní míří jinou cestou. Průzkum společnosti Deloitte z roku 2026 mezi českou generací Z a mileniály ukázal, že jejich hlavním cílem je finanční nezávislost a hodně jim záleží i na smyslu práce a možnosti skloubit ji se soukromím.
Rodiče si práci představí snáz, když ji uvidí na vlastní oči. Stačí jim na telefonu ukázat profil firmy, o který se staráte, a projít s nimi jeden příspěvek od prvního nápadu až po reakce zákazníků, které po něm přišly.
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Profil na sociálních sítích dnes podle údajů ČSÚ za rok 2025 udržuje velká část českých podniků s deseti a více zaměstnanci. Pro kavárnu na rohu i pro e-shop s botami je to výloha, kterou musí někdo denně aranžovat. Sledující přitom vidí jen hotovou fotku nebo video, za kterými stojí obsahový plán připravený s předstihem, výběr vhodné sítě a text napsaný tak, aby odpovídal stylu značky.
Hotový příspěvek na firemním profilu vzniká z plánu, focení a spolupráce více lidí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Správce sítí navíc často koordinuje grafiky a kameramany, aby fotky i videa působily jako od jedné firmy. Velkou část dne zabere komunikace s lidmi v komentářích a zprávách, včetně stížností. Když se pod příspěvkem strhne hádka, musí rychle rozhodnout, jestli do ní vstoupit, nebo ji nechat vychladnout.
Za pozornost zákazníků firmy platí i v reklamě. Podle výzkumu Sdružení pro internetový rozvoj do internetové reklamy v roce 2025 investovaly víc než o rok dříve. Správce sítí proto často dohlíží i na placené kampaně a sleduje čísla, protože firmu nakonec zajímají objednávky. Samotné reakce pod příspěvky totiž nájem nezaplatí.
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Mzdové statistiky výše popisují zaměstnance, kterým pojistné a zálohu na daň odvádí firma. Kdo spravuje sítě jako živnostník, musí počítat jinak. Z vyfakturovaných peněz si sám hradí:
sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů, účetní, pokud si účetnictví nevede sám.
Placenou dovolenou mu nikdo nedá a dva týdny u moře znamenají měsíc s menší fakturou. Kdo si chce volno užít bez starostí, odkládá si během roku z každé faktury část peněz stranou. Právě na takové rezervě stojí finanční nezávislost, kterou mladí Češi v průzkumu Deloitte uváděli jako svůj hlavní cíl.
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Zdroje: https://mpsv.gov.cz/cms/documents/32363a99-0e90-70d0-a558-bbbb3fb5bacf/ISPV_MZS_254.pdf, https://www.platy.cz/platy/marketing-reklama-pr/social-media-specialist, https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2026, https://www.kontentino.com/cs/blog/what-does-a-social-media-manager-actually-do/, https://csu.gov.cz/ict-v-podnicich, https://www.mediaguru.cz/online-reklama-v-cesku-v-roce-2025-rostla-dvouciferne-priblizila-se-k-71-miliardam, https://www.cssz.gov.cz/zalohy-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni, https://www.newstream.cz/zpravy-z-firem/mladi-cesi-nechteji-karieru-za-kazdou-cenu-dulezitejsi-je-smysl-prace-stabilita-a-dusevni-pohoda, https://www.centrum.cz/clanek/vydelavam-62-tisic-mesicne-ale-rodice-se-za-mou-praci-stydi-pry-to-neni-poradne-zamestnani-318478