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Další rána pro Infantina. Pět měsíců před volbami řeší peníze, o kterých FIFA mlčela

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Rekordní mistrovství světa přineslo FIFA miliardy a jejímu prezidentovi podle všeho i osobní odměnu. Gianni Infantino měl od pořadatelů šampionátu dostat 1,72 milionu dolarů, které FIFA ve výroční zprávě neuvedla. Stanovy přitom zveřejnění odměn vedení vyžadují.
Další rána pro Infantina. Pět měsíců před volbami řeší peníze, o kterých FIFA mlčela

Další rána pro Infantina. Pět měsíců před volbami řeší peníze, o kterých FIFA mlčela

Zdroj: profimedia.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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