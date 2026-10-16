Úleva, nebo další starosti? Jaroslava Obermaierová promluvila po hospitalizaci

Představitelka Vilmy Nyklové ze seriálu Ulice vyděsila své příznivce zprávou o zdravotních potížích. Po pobytu v nemocnici už je ale zpátky doma a její slova přinášejí alespoň částečnou úlevu.
Hospitalizace Jaroslavy Obermaierové znovu přitáhla pozornost k herečce, kterou si televizní diváci spojují především s rolí Vilmy Nyklové v seriálu Ulice, jak jsme na In-Lifestyle zaregistrovali. Osmdesátiletá umělkyně už je ale z nemocnice doma. Lékařskou péči vyhledala kvůli potížím s dýcháním, jejich přesnou příčinu však blíže neupřesnila. „Jsem už doma z nemocnice, je mi líp,“ řekla redakci TN.cz.
Od filmových rolí k dlouholeté stálici Ulice
Jaroslava Obermaierová se herectví věnuje téměř šest desetiletí. Během kariéry se objevila ve filmech jako Kladivo na čarodějnice nebo Marečku, podejte mi pero! a hrála také v seriálech Byl jednou jeden dům či My všichni školou povinní. Od roku 2005 ji diváci pravidelně vídají jako Vilmu Nyklovou v nekonečném seriálu Ulice. Kromě filmových a televizních rolí se věnovala také dabingu a propůjčila hlas například Whoopi Goldbergové.
V posledních letech se o ní ale nemluví jen v souvislosti s hereckou prací. Jaroslava Obermaierová se poměrně otevřeně vyjadřuje také k veřejnému dění a politice, a její názory tak pravidelně přitahují pozornost médií. Patří k osobnostem, které se nebojí říct, co si myslí, i když tím nemusí každému udělat radost.
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Zdravotní potíže ji trápí už delší dobu
Aktuální hospitalizace není první zdravotní komplikací, se kterou se herečka potýkala. Před několika lety si zlomila kotník a čekala ji dlouhá rekonvalescence. Později ji postihlo také dočasné ochrnutí lícního nervu a dlouhodobě si stěžovala na bolesti pohybového aparátu.
Podle dřívějších informací mělo být důvodem současného pobytu v nemocnici nahromadění tekutiny v oblasti plic. Sama herečka přesnou diagnózu nepotvrdila. Redakci TN.cz nicméně vysvětlila, že se jí špatně dýchalo, další podrobnosti o svém zdravotním stavu však sdělovat nechtěla.
Nyní už je doma a své příznivce ujistila, že se cítí lépe. Zároveň připomněla, že má kolem sebe lidi, kteří jí pomáhají. „Mám moře přátel, kteří mi pomáhají, jinak zvládám všechno sama, jsem už v pořádku,“ vzkázala fanouškům.
Obermaierová se dlouhodobě stará také o svého syna Jaroslava, kterého vychovávala sama. Pro CNN Prima News vysvětlovala, že když na něj přepsala chalupu, chtěla mimo jiné, aby se naučil hospodařit a získal lepší představu o hodnotě peněz. Jejich domácnost funguje na principu vzájemné pomoci: syn zařizuje nákupy a některé praktické záležitosti, zatímco herečka se stará o chod domácnosti. Když Jaroslav nedávno podstoupil operaci žlučníku, připravovala mu také dietní jídlo. Starosti o syna tak zůstávají součástí jejího každodenního života i vedle vlastní práce.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jaroslava Obermaierová je doma z nemocnice. Promluvila o svém stavu a poděkovala přátelům byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.