Vypadá jako naprostý chaos. Webb však odhalil skrytý řád v atmosféře exoplanety

Dvacet světelných let od Země se nachází objekt, který astronomům nabízí neobvykle detailní pohled na počasí mimo Sluneční soustavu. Jmenuje se SIMP J013656.5+093347.3, zkráceně SIMP 0136, a přestože svou hmotností připomíná obří planetu, astronomové jej řadí mezi hnědé trpaslíky.
Právě jeho atmosféru nyní podrobně rozebrali Merle A. Schrader, Johanna M. Vos a jejich kolegové z mezinárodního týmu vedeného Trinity College Dublin. Použili časově rozlišená spektroskopická pozorování z přístroje NIRSpec na vesmírném teleskopu Jamese Webba.
Výsledek je překvapivý. Atmosféra, která se při pozorování neustále mění, nemusí být zdaleka tak chaotická, jak vypadá.
Za složitým počasím jsou hlavně dva procesy
Tým použil metodu označovanou jako analýza hlavních komponent, tedy PCA. Ta dokáže ve velkém množství dat najít několik základních vzorců, které vysvětlují většinu pozorovaných změn. U SIMP 0136 vyšly jako dominantní pouze dvě komponenty. První souvisí především se změnami teploty, druhá s vertikální strukturou mraků v atmosféře.
Z jejich kombinace vědci odvodili tři odlišné atmosférické stavy. Na některých místech se nacházejí teplejší oblasti s řidšími mraky, jinde chladnější regiony s mohutnější oblačností zasahující výše do atmosféry. Jak se SIMP 0136 rychle otáčí, jednotlivé oblasti se postupně dostávají do zorného pole teleskopu.
A rychle znamená opravdu rychle. Starší výzkum stejného objektu určil jeho rotační periodu přibližně na 2,4 hodiny. Hmotnost SIMP 0136 se pohybuje kolem patnáctinásobku hmotnosti Jupiteru a jeho stáří vědci odhadují zhruba na 200 milionů let.
Nová práce ukazuje ještě jednu důležitou věc. Základní mechanismy počasí přetrvávají, i když se konkrétní vzhled atmosféry postupně mění. Nejde tedy o náhodné přeskupování mraků při každé otočce.
Webb z jediného bodu vytáhl překvapivé množství informací
Na celém výzkumu je působivé, jak málo SIMP 0136 při pozorování ve skutečnosti nabízí. Teleskop nevidí detailní fotografii jeho povrchu s jednotlivými oblačnými útvary. Pro pozorovatele jde prakticky o jediný bod, jehož světlo lze rozložit na spektrum.
Nepatrné změny tohoto světla však dovolují sledovat, co se v atmosféře děje.
„Zjistili jsme také, že tyto hybné síly počasí na SIMP 0136 přetrvávají v čase,“ uvedla hlavní autorka studie Merle Schrader. Podle profesorky Johanny Vos může stejný postup výrazně zjednodušit analýzu dalších pozorování z teleskopu Jamese Webba.
SIMP 0136 je pro podobné experimenty mimořádně vhodný. Hnědí trpaslíci totiž na rozdíl od většiny exoplanet nejsou utopeni v oslnivém světle blízké hvězdy. Astronomové tak mohou jejich atmosféry studovat přímo a výsledky následně využívat při výzkumu obřích exoplanet.