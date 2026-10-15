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Vypadá jako naprostý chaos. Webb však odhalil skrytý řád v atmosféře exoplanety

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Vypadá jako chaotický svět plný rychle se měnících mraků. Data z teleskopu Jamese Webba ale ukázala, že počasí na SIMP 0136 vzdáleném asi 20 světelných let řídí překvapivě malý počet procesů.
Vypadá jako naprostý chaos. Webb však odhalil skrytý řád v atmosféře exoplanety

Vypadá jako naprostý chaos. Webb však odhalil skrytý řád v atmosféře exoplanety

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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